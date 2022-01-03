В Израиле одобрили четвёртую дозы вакцины от ковида для пожилых и медиков

Власти Израиля одобрили введение четвёртой дозы вакцины от коронавируса лицам от 60 лет и старше и медработникам. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Бенет.

"Сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своём решении разрешить четвёртую дозы вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, — сказал глава правительства в ходе пресс-конференции.

Такое решение вызвано ростом заболеваемости в стране. Четвёртую дозу вакцины от коронавируса смогут получить указанные лица при условии, что с момента третьего укола прошло четыре месяца.

Ранее Нахман Аш утвердил четвёртый укол препарата для лиц с иммунодефицитом.