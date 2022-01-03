В Израиле одобрили четвёртую дозы вакцины от ковида для пожилых и медиков
Такое решение вызвано ростом заболеваемости в стране. Четвёртый укол указанные лица смогут получить при условии, что с момента третьей прививки прошло четыре месяца.
Вакцинация в Израиле © ТАСС / AP
Власти Израиля одобрили введение четвёртой дозы вакцины от коронавируса лицам от 60 лет и старше и медработникам. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Бенет.
"Сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своём решении разрешить четвёртую дозы вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, — сказал глава правительства в ходе пресс-конференции.
Такое решение вызвано ростом заболеваемости в стране. Четвёртую дозу вакцины от коронавируса смогут получить указанные лица при условии, что с момента третьего укола прошло четыре месяца.
Ранее Нахман Аш утвердил четвёртый укол препарата для лиц с иммунодефицитом.
Массовая вакцинация населения от ковида началась в Израиле 20 декабря 2020 года. Граждан прививают вакциной Pfizer. С 10 января 2021 года вакцинированные начали получать вторую дозу. Прививку третьей дозой жителям начали делать с конца июля минувшего года. Её могут получить те, кто сделал два укола, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы. Вакцинация подростков 12–15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день одну дозу вакцины получили 6,5 миллиона жителей страны, две — 5,9 миллиона, три — 4,2 миллиона.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Израиля Нафтали Бенет сообщил о начале пятой волны коронавируса из-за "омикрона". А в конце декабря 2021 года политик рассказал, что уходит на самоизоляцию из-за заразившейся ковидом дочери.
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