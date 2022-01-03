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Эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что пандемия ковида может закончиться к маю

По мнению специалиста, сейчас нет оснований для паники и введения режима нерабочих дней, так как от коронавируса уже созданы вакцины.

2 января, 21:52

Геннадий Онищенко © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что пандемия ковида может закончиться к маю. При этом необходимо соблюдать антикоронавирусные меры и вакцинироваться, подчеркнул специалист.

"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае попасть под управление", — цитирует Онищенко ТАСС.

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Эксперт полагает, что сейчас нет оснований для паники и введения режима нерабочих дней, так как уже разработаны вакцины. Нужно сосредоточиться на вакцинации, добавил Онищенко.

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Ранее греческий профессор Демосфен Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии. Эту дату специалист вывел математическими расчётами. По его словам, вариант коронавируса "омикрон" сойдёт на нет уже к концу зимы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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