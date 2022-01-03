Эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что пандемия ковида может закончиться к маю

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что пандемия ковида может закончиться к маю. При этом необходимо соблюдать антикоронавирусные меры и вакцинироваться, подчеркнул специалист.

"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае попасть под управление", — цитирует Онищенко ТАСС.

Эксперт полагает, что сейчас нет оснований для паники и введения режима нерабочих дней, так как уже разработаны вакцины. Нужно сосредоточиться на вакцинации, добавил Онищенко.