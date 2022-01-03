Эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что пандемия ковида может закончиться к маю
По мнению специалиста, сейчас нет оснований для паники и введения режима нерабочих дней, так как от коронавируса уже созданы вакцины.
Геннадий Онищенко © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что пандемия ковида может закончиться к маю. При этом необходимо соблюдать антикоронавирусные меры и вакцинироваться, подчеркнул специалист.
"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае попасть под управление", — цитирует Онищенко ТАСС.
Эксперт полагает, что сейчас нет оснований для паники и введения режима нерабочих дней, так как уже разработаны вакцины. Нужно сосредоточиться на вакцинации, добавил Онищенко.
Ранее греческий профессор Демосфен Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии. Эту дату специалист вывел математическими расчётами. По его словам, вариант коронавируса "омикрон" сойдёт на нет уже к концу зимы.
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