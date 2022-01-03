В Москве на грядущей неделе ожидаются морозы, а в ближайшую среду, 5 января, поднимется штормовой ветер. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, первый день января в Центральной России был тёплым, но уже в воскресенье, 2 января, температура вернулась к климатической норме.

"Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на два–три градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10–15, местами по региону до минус 15–20, а днём будет не выше минус 5–10. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

По его словам, среда ознаменуется "штормовым ненастьем": Москву атакует очень активный атлантический циклон с запада, который принесёт с собой обильные и влажные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров, что составляет 25% месячной нормы.

"При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15–20 метров в секунду. Видимость уменьшится до одного километра и менее, на проводах и ветвях деревьев налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 сантиметров. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и перемётов, а также гололёдных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию. Скорее всего, не обойдётся без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП", — поведал синоптик.

Тишковец добавил, что дневная температура повысится до минус двух – плюс трёх градусов. При этом атмосферное давление рухнет на самое дно барической пропасти — до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы.

Как уточнил Тишковец, в четверг немного подморозит, образуется гололедица, а днём в пятницу, 7 января, ударят умеренные крещенские морозы — до минус 7–12. В субботу же будет ещё холоднее — 14–19 градусов с отметкой минус, но уже в воскресенье температура поднимется на несколько градусов.