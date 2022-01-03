Генконсульство России предупредило о задержках авиарейсов из Хургады из-за дождя и града

Обрушившаяся на египетский курорт Хургада непогода привела к задержке авиарейсов. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России.

"Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванных прошедшим 1 января проливным дождём и градом, на срок от двух до трёх часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы. Актуальное время отправления воздушных судов необходимо в обязательном порядке уточнять у представителей туроператоров и авиакомпаний", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Директор аэропорта Хургады генерал-майор Мурад Мухаммед в эфире телеканала Sky News Arabia рассказал, что заложниками непогоды оказались более пяти тысяч пассажиров. По его словам, сильные грозы, туман и град повлияли на авиасообщение и заставили администрацию воздушной гавани принять необходимые меры.