Байден обсудил с Зеленским предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Белый дом. Отмечается, что одной из тем беседы стали предстоящие контакты Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности.

"Президент Джозеф Робинетт Байден-младший поговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты и их союзники и партнёры будут решительно реагировать в случае дальнейшего вторжения России на Украину", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Байден и Зеленский выразили поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряжённости в Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата. Также они поддержали дипломатические усилия, имея в виду предстоящие переговоры России и США, России и НАТО и России и ОБСЕ по вопросам безопасности.