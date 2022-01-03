НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден обсудил с Зеленским предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности

Как сообщили в Белом доме, американский президент "подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

2 января, 22:08
<p>Коллаж © LIFE Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / AP / ТАСС / AP Photo/ Evan Vucci</p>

Коллаж © LIFE Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / AP / ТАСС / AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Белый дом. Отмечается, что одной из тем беседы стали предстоящие контакты Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности.

"Президент Джозеф Робинетт Байден-младший поговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты и их союзники и партнёры будут решительно реагировать в случае дальнейшего вторжения России на Украину", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Замглавы МИД Руденко указал на готовность России работать с США по Украине в любом формате

Замглавы МИД Руденко указал на готовность России работать с США по Украине в любом формате

Байден и Зеленский выразили поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряжённости в Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата. Также они поддержали дипломатические усилия, имея в виду предстоящие переговоры России и США, России и НАТО и России и ОБСЕ по вопросам безопасности.

"Президент Байден подчеркнул приверженность Соединённых Штатов и их союзников и партнёров принципу "ничего о вас без вас". Он подтвердил приверженность Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", — добавила Псаки.

Пушков объяснил, зачем экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ

Пушков объяснил, зачем экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ

Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря состоялись телефонные переговоры Байдена и президента России Владимира Путина. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.

Украинский политолог Кулик назвал переговоры Путина и Байдена "опасным звонком" для Киева

Украинский политолог Кулик назвал переговоры Путина и Байдена "опасным звонком" для Киева

Как сообщал Лайф, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, состоятся переговоры с НАТО. 13 января встречу проведут представители России и ОБСЕ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1