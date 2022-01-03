Дипломат Полянский призвал ЮНИСЕФ принять меры из-за внесения детей в базу "Миротворца"

Россия потребует от ЮНИСЕФ конкретных шагов из-за внесения личных данных детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что юная писательница из Луганска Фаина Савенкова оказалась не единственным ребёнком из Донбасса на указанном ресурсе, туда также попал её ровесник, родители которого переехали в этот регион.

"Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление. Таким образом, наши майданутые соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения", — указал Полянский в своём телеграм-канале.

Полянский заявил, что данные этого ребёнка будут переданы в ЮНИСЕФ. По словам дипломата, Москва потребует "правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины". Также зампостпреда добавил, что представители международной организации до сих пор не провели полноценную встречу с Фаиной.

"Нелегко даётся международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности) у наших соседей", — заключил Полянский.