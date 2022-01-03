РБ: "Динамо" купит у "Локомотива" Смолова за 10 миллионов рублей

Российский нападающий Фёдор Смолов этой зимой может сменить один московский клуб на другой. По информации издания "Спорт-Экспресс", о трансфере 31-летнего футболиста с "Локомотивом" договорилось "Динамо".

Сумма сделки, по данным "РБ Спорт", может составить всего около 10 миллионов рублей (примерно 135 тысяч долларов). Утверждается, что "Динамо" только осталось согласовать контракт с самим Смоловым. СЭ пишет, что бело-голубые предлагают игроку соглашение на полтора года, он заинтересован в трансфере и готов к снижению зарплаты. Сейчас в "Локомотиве" футболист получает 3,1 миллиона евро в год, отмечают инсайдеры.

Согласно информации журналистов, железнодорожники готовы пойти на трансфер, поскольку намерены сэкономить около полутора миллионов евро на зарплате нападающего, контракт которого рассчитан до лета этого года. По некоторым данным, форвард пройдёт медосмотр в "Динамо" 11 января.