Экс-президент Украины Виктор Ющенко отпустил усы и бороду на Новый год

Экс-президент Украины Виктор Ющенко резко сменил имидж, отпустив усы и бороду. Фото обновлённого образа на своей странице в "Фейсбуке" показала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.

"С Новым годом, Пане-господарю!", — подписала она снимок.

Екатерина и Виктор Ющенко © Facebook / k.yushchenko

На фото Виктор и Екатерина Ющенко позируют у ёлки, украшенной игрушками. Очень сильно поседевший третий президент Украины запечатлён с бородой с обильной сединой.

Впоследствии снимок исчез со страницы Екатерины Ющенко по неизвестной причине.

"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", — говорится в сообщении при попытке открыть фото.