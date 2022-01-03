Экс-президент Украины Виктор Ющенко отпустил усы и бороду на Новый год
Фото с бывшим лидером Незалежной опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" член ассоциации сомелье Екатерина Ющенко. Впоследствии снимок исчез по неизвестной причине.
Виктор Ющенко © Facebook / Виктор Ющенко
Экс-президент Украины Виктор Ющенко резко сменил имидж, отпустив усы и бороду. Фото обновлённого образа на своей странице в "Фейсбуке" показала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.
"С Новым годом, Пане-господарю!", — подписала она снимок.
Екатерина и Виктор Ющенко © Facebook / k.yushchenko
На фото Виктор и Екатерина Ющенко позируют у ёлки, украшенной игрушками. Очень сильно поседевший третий президент Украины запечатлён с бородой с обильной сединой.
Впоследствии снимок исчез со страницы Екатерины Ющенко по неизвестной причине.
"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", — говорится в сообщении при попытке открыть фото.
Ранее Ющенко рассказал, чем его "шокировала" Ангела Меркель. Экс-президент Украины вспомнил события саммита 2008 года, когда была подтверждена потенциальная возможность вступления Незалежной в НАТО.
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