Почти президент Ющенко. Чем закончилась история самого громкого отравления XXI века

Отравление кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, случившееся 16 лет назад, стало одним из самых громких политических скандалов. Но расследование до сих пор так и не дало ответ на вопрос, было ли оно.

Дело об отравлении Алексея Навального стало одним из самых резонансных событий августа. В настоящее время он находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", известной тем, что её клиентами становятся влиятельные политические фигуры. В этой же клинике в своё время проходил лечение и другой фигурант, пожалуй, самого громкого политического дела об отравлении — кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко.

16 лет назад, в начале сентября 2004 года, кандидат в президенты был экстренно госпитализирован с симптомами тяжёлого отравления. За прошедшее с того момента время в стране сменилось несколько президентов и генеральных прокуроров, но ясности в этой тёмной истории отнюдь не добавилось. Даже ответа на вопрос, было ли отравление Ющенко умышленным или случайным, до сих пор так и нет.

Отравление

Фото © Depositphotos

5 сентября 2004 года у кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко был весьма насыщенный день. Он побывал сразу на трёх ужинах. Первый состоялся у черниговского пенсионера. Второй — на даче у бизнесмена Шульги, где стол был весьма насыщенный. Наконец, после этого ужина Ющенко с компанией отправился на дачу генерал-майора Владимира Сацюка — заместителя главы СБУ. На этой встрече присутствовал также глава спецслужбы Игорь Смешко.

Ющенко утверждал, что почувствовал себя плохо, ещё возвращаясь домой с последнего ужина. Хотя сопровождавшие его люди позднее утверждали, что будущий президент, напротив, находился в прекрасном расположении духа.

Через несколько дней Ющенко был доставлен в одну из европейских клиник. А с трибуны Верховной рады было объявлено, что кандидат в президенты отравлен. Симптомы были наиболее характерны для отравления диоксином. Позднее диоксиновую версию неоднократно подтверждали европейские эксперты. Долгое время никаких деталей не сообщалось, и только в 2009 году, на исходе президентского срока Ющенко, в одном из самых авторитетных медицинских изданий, Lancet, была опубликована статья с подробностями его отравления и лечения. В ней сообщалось, что у Ющенко было диагностировано отравление TCDD (2,3,7,8-тетрахлородибензодиоксином). Его содержание в сыворотке крови в 50 тысяч раз превышало норму.

Поскольку отравление произошло в разгар президентской гонки, оно сразу же стало политическим событием даже не национального, а международного масштаба. И сторонники Ющенко, и его противники попытались воспользоваться ситуацией в свою пользу и бросились зарабатывать политические очки на спекуляциях по теме.

Происки конкурентов и спецслужб

Евгений Червоненко. Фото © ТАСС / Иванов Алексей

Одно из первых громких заявлений после отравления сделал начальник охраны Ющенко Евгений Червоненко, заявивший, что главным выгодоприобретателем может быть только глава социалистов Александр Мороз. Социалист считался третьим по популярности кандидатом — после Ющенко и Януковича. По версии Червоненко, отравление Ющенко выводило одного кандидата из президентской гонки, а второго (Януковича) — дискредитировало. Таким образом, самые высокие шансы в этих условиях получал именно Мороз. Заявление вызвало негодование в стане социалистов, которые потребовали извинений. Окружение Ющенко сразу же дезавуировало заявление Червоненко, и во время второго тура Мороз даже призвал своих сторонников голосовать за Ющенко.

Некоторые сторонники Ющенко высказывали в СМИ версии о причастности российских спецслужб, которые якобы должны были помочь Виктору Януковичу, который считался пророссийским кандидатом. Вместе с тем ни одного аргумента в пользу этой версии не выдвигалось. Стоит отметить, что диоксины, хотя и являются очень сильным ядом, далеко не лучший выбор. Во-первых, отравление ими имеет характерные и легко различимые признаки, самым явным из которых является хлоракне на лице. Во-вторых, диоксин имеет свойство очень долгое время сохраняться в организме, обнаружить его следы можно даже через несколько десятков лет после отравления. В-третьих, это далеко не самое эффективное отравляющее вещество. У него не существует специфического антидота, однако действие яда происходит очень медленно. Даже при получении смертельной дозы пострадавший умирает на протяжении долгого времени. За это время при наличии грамотной медпомощи можно минимизировать воздействие яда на организм при помощи различных методов, ускоряющих его выведение. Наконец, гибель одного из двух самых популярных кандидатов в президенты грозила масштабнейшими политическими последствиями на международном уровне, вплоть до непризнания выборов, санкций и дискредитации Януковича, что понимали все.

Сам Ющенко в период президентства никогда не высказывал версию о российском следе. А в 2005 году публично ее дезавуировал, заявив, что следствию удалось обнаружить лабораторию, в которой было произведено отравляющее вещество, и она находится на территории Украины.

Ющенко приводил версию о причастности к покушению на него украинских спецслужб. По его предположению, он был отравлен во время ужина с руководством СБУ. Главным подозреваемым Ющенко считал заместителя главы СБУ Сацюка, который на исходе его президентского срока был лишён звания генерал-майора и объявлен в розыск. Правда, позднее дело против него было закрыто.

Козни окружения

Фото © ТАСС / Медзик Анатолий

Противники Ющенко выдвигали противоположные версии. В частности, они винили в отравлении окружение кандидата в президенты. Версия о том, что Ющенко сознательно пошёл на это ради победы на выборах президента, особой популярностью не пользовалась. Мало кто верил, что влиятельный политик рискнёт пойти на столь опасную для здоровья уловку — он и без того имел очень серьёзные шансы на победу. А вот версия, согласно которой окружение Ющенко отравило его без его ведома, пользовалась популярностью.

Одним из самых видных сторонников этой гипотезы был зять предыдущего президента Украины Леонида Кучмы — миллиардер Виктор Пинчук. В одном из интервью миллиардер заявил, что отравление было организовано "определёнными людьми из лагеря Ющенко", при этом сам будущий президент ничего об этом не знал.

Отравление Ющенко действительно добавило ему политических симпатий и несколько процентов голосов от неопределившихся. Однако несколько сомнительно, что окружение политика могло спланировать столь сложную операцию. Рассчитать дозу яда так, чтобы она, с одной стороны, не убила его, а с другой — позволила после лечения вернуться в президентскую гонку, не самая лёгкая задача. Малейший промах в столь сложной операции мог обернуться катастрофическими последствиями.

Криминал

Фото © Shutterstock

Определённой популярностью пользовалась и версия о криминальном следе. Наиболее часто в этом контексте называлась фамилия авторитетного бизнесмена Максима Курочкина, также известного как Макс Бешеный.

Курочкин в своё время разбогател в московских "Лужниках", а в конце 90-х перебрался на Украину, где начал бескомпромиссную борьбу с местными олигархами за активы. Тогда же Курочкин начал активно вмешиваться в политику. Во время президентской кампании 2004 года Курочкин активно поддерживал Януковича.

О том, что Курочкин мог быть причастен к отравлению Ющенко, заявлял кум президента Давид Жвания. Теоретически, действительно можно предположить, что в отравлении замешаны некие криминальные круги. В пользу этой версии может говорить и выбор яда, диоксин добыть значительно проще, чем какие-нибудь секретные отравляющие вещества. Однако никаких аргументов о причастности Курочкина к отравлению не приводилось. К тому же сам Жвания вскоре отказался и от этой версии, и от версии об отравлении в целом. Сам Курочкин после прихода Ющенко к власти был объявлен в розыск за вымогательство и незаконную приватизацию. В 2007 году он был застрелен наёмным убийцей прямо в Киевском суде в тот момент, когда конвоиры вели его от крыльца здания к автозаку.

Неумышленное отравление

Вероятно, самая популярная версия в кругах противников Ющенко. Различные версии того, что на самом деле произошло с Ющенко, выдвигали почти все его политические оппоненты, а также ряд видных общественных деятелей.

Фото © ТАСС / Прокопенко Александр

Так, глава парламентской комиссии, расследовавшей отравление Ющенко, Владимир Сивкович публично заявлял, что факт отравления Ющенко подтвердился, однако нет никаких оснований считать его умышленным. Со ссылкой на материалы Генпрокуратуры Сивкович утверждал, что версия об умышленном отравлении политика не подтверждается. Позднее он начал отстаивать версию об аллергии на лечение стволовыми клетками, которое якобы применял Ющенко. После того как последствия аллергии отразились на лице политика, его окружение якобы решило придумать историю с отравлением диоксином, чтобы выстроить образ жертвы и заработать на этом политические очки, утверждал Сивкович.

Геннадий Москаль, при Ющенко занимавший пост заместителя руководителя СБУ, утверждал, что никакого умышленного отравления Ющенко не было. На самом деле это было пищевое отравление, усугубленное приёмом алкоголя. По версии Москаля, Ющенко "морочил всем голову" и его надо было привлечь к ответственности за фальсификацию.

Наконец, самым резонансным стало заявление Давида Жвании, который приходился кумом Ющенко и в период его правления занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям. Жвания входил в ближайшее окружение политика и вместе с ним присутствовал на всех ужинах 5 сентября 2004 года.

Первоначально Жвания придерживался версии об умышленном отравлении, однако позднее, после ссоры с родственником, резко изменил свои взгляды. Он неоднократно заявлял в интервью, что Ющенко никто не травил, это было обычное пищевое отравление. По словам Жвании, фальсификацией покушения занимались несколько человек из руководства "Нашей Украины" (партия, поддерживавшая политику Ющенко), однако их фамилий он так и не назвал.

Стоит отметить, что против версии о пищевом отравлении говорит наличие характерного признака отравления диоксинами — хлоракне на лице.

Итоги

Отравление Ющенко в итоге сыграло на руку всем политическим игрокам Украины. Трудно выделить кого-то одного, кто выиграл больше остальных. Сам Ющенко получил дополнительные симпатии и несколько процентов голосов неопределившихся избирателей, которые обеспечили ему победу. Противники Ющенко спустя несколько лет отыгрались, обвиняя его в фальсификации отравления, что окончательно добило его и без того невысокую популярность. Спекуляции на теме отравления помогали всем политическим и общественным деятелям зарабатывать политические очки, делая резонансные заявления. На фоне этих заявлений избиратели постепенно привыкали ничему не удивляться и никому не верить. Расследование отравления превратилось в бесконечный сериал с периодическими громкими заявлениями политиков.