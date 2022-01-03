Психолог Хорс объяснил, как не разочароваться при невыполнении намеченных на год планов

На предстоящий 2022 год можно выстроить множество планов, которые при их невыполнении могут привести к отрицательным эмоциям. О том, как этого избежать, рассказал клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

"Сами планы могут быть любые, вопрос в том, чтобы в них не вкладывать слишком много ожиданий... План можно делать любой, а вот обязывать себя этот план выполнить не стоит, потому что жизнь — штука многофакторная, когда и что случается, мы толком не знаем", — приводит его слова RT.

Многие люди, заметил специалист, когда настроят планов и не сумеют реализовать их в полной мере, начинают себя за это ругать. Однако важно помнить, что план является лишь фантазией о том, что может каждый, а жизнь — это проверка этого. Ставить цели — это эффективно, добавил психолог, однако себя нужно настраивать как учёного-исследователя, который проверяет, можно ли эти планы реализовать.

Хорс также уточнил, что разочарование и злость на себя или других на нереализованные планы перегружают нервную систему. При правильном настрое у нас появляется больше сил для того, чтобы продолжать добиваться желаемого, заключил психолог.