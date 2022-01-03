Переболевшим ковидом будет полезно для восстановления дыхательной мускулатуры читать вслух по 15 минут каждый час. Такой совет дал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академик РАН Лео Бокерия.

"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", — сказал Бокерия в интервью РИА "Новости".

Доктор пояснил, что после коронавируса очень важно, чтобы хорошо работала дыхательная мускулатура, в том числе межрёберные мышцы. Бокерия отметил, что ничего более эффективного, чем этот способ, предложить нельзя.

"Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", — добавил врач.