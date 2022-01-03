Сексолог Кульгавчук предупредил о "казусах" из-за злоупотребления афродизиаками

Афродизиаки — продукты и вещества, стимулирующие половое влечение — могут оказывать двоякое воздействие на организм. Об этом рассказал врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

"Первое — это химическое влияние. Состав некоторых продуктов может улучшать психическое здоровье, энергетический потенциал, несколько усиливать сексуальное влечение, сексуальное желание, но, конечно, не в разы, а лишь на несколько процентов. И частично это воздействие всё-таки психологическое", — отметил врач в эфире радио Sputnik.

Оно может привести к тому, что человек, уверовавший в чудодейственное снадобье, станет бессознательно ориентироваться на успех, предвкушать его, отметил сексолог. А при употреблении слишком большого количества продуктов-афродизиаков могут возникать "определённые казусы". Например, расстройства желудочно-кишечного тракта и неспособность к сексуальным победам. Доктор добавил, что предостерегает пациентов от употребления непривычной пищи непосредственно перед любовным свиданием. Также он уточнил, что универсального средства для обогащения сексуальной жизни нет.

"Здесь всё индивидуально. На кого-то действует чашечка кофе, на кого-то шоколадка, для кого-то это будут морепродукты или бокал шампанского. Важно пробовать различные варианты и прислушиваться к себе", — посоветовал Кульгавчук.