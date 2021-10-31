Даже японцы позавидуют: почему древних скандинавов считали сексоголиками и маньяками Четырёхвековая эпоха викингов создала определённый культурный имидж скандинавским странам и стала у них своего рода визитной карточкой. 30 октября, 21:40 Кадр из сериала "Викинги"/ Реж. Киаран Доннелли, Кен Джиротти / сценарий Майкл Хёрст, Джастин Поллард

От женственности — до импотенции

В скандинавском языке есть существительное ergi, весьма многозначительное. Если бы вы были викингом и пожелали оскорбить своего оппонента, более удачное слово подобрать было бы трудно. С помощью ergi можно обвинить мужчину в колдовстве, что весьма обидно для воина, ведь ворожба (eiðmaðr), как и кухня (køkken), — прерогатива женщины. Точно так же обозначали мужеложцев, трусов и немощных. Как ни странно, но, исходя из контекста, точно так же они маркировали "безнравственную похоть", "блуд", безумие", а также "дурную силу". И всё же "женственность" и "гомосексуальность" — главные значения этого слова.

Если уважаемого мужа называли ergi, у него был только один выход сохранить свою честь — вызвать хама на поединок и смыть позор кровью. Также ходила в средние века поговорка Svá ergjast hverr sem eldist, которую можно перевести так: "Всякий мужчина слабеет по мере приближения старости". Под слабостью подразумевалась как утрата ловкости и удали воина, так и импотенция. Другие обидные слова: ragr — "трусливый" и "женоподобный", strodinn, sordinn — "содомит". В настоящее время отголоски древнескандинавских слов можно проследить в современном эстонском (arg) и финском (arka), в обоих случаях — "трусливый мужчина".

Старикам везде у нас дорога, молодые… подождут

Для чужака другая культура всегда полна парадоксов. Только что мы сказали, что старость у скандинавов ассоциировалась со слабостью, и вот уже мы оказываемся в ситуации взаимоисключающих параграфов, ведь на подходе другой факт: скандинавки предпочитали выходить замуж за тех, "кому за... 25" (учитывая, что 40 лет считалось критическим возрастом, пределом, это вдвойне интересно). Согласно одной из саг, к прекрасной королеве Ингибьёрг сватались прекрасный юный конунг Олав и испещрённый морщинами, много повидавший конунг Геттрик. Афористично, да так, что царь Соломон позавидует, невеста изрекла: "Старый муж подобен дереву с плодами, а юноша — дереву, едва выпустившему листочки. Глупо выбирать неясное будущее". Да, средний возраст невесты — 12 лет.

Кадр из сериала "Викинги"

И всё же действительно дело не в старости. Будь викинг хоть трижды богат, красив и умён, если он ни разу не воевал, он оставался худшим претендентом на звание супруга. Участие в боях закаляло и давало необходимый угол зрения на повседневную жизнь.

Средства для улучшения потенции

К рациону викинги относились щепетильно — у них царил здравый подход к еде как к прямому источнику энергии, в том числе сексуальной. Приоритет отдавался рыбе, благо её водилось в избытке, а также мясу, которое обильно сдабривалось чесночным соусом. Чесночные гренки также считались полезными для "мужской силы". Военные успехи викингов позволили им перенять традиции других народов, и очень скоро восточные специи плотно вошли в рацион скандинавов, особенно афродизиаки: тмин, кунжут, имбирь, перец, бергамот, мускат. Благодаря славянам викинги включили в рацион мёд, яйца, петрушку, сельдерей и белые грибы, также благотворные не только для мужского, но и для женского либидо. Взамен скандинавы подарили вчерашним врагам эликсир из масла семени льна, замешанного на луковом соке, всё для тех же целей.

Хочет, но не может

Кадр из сериала "Викинги"

Вопреки стереотипу, согласно которому в патриархальном обществе мужчинам глубоко наплевать на сексуальную жизнь женщины, скандинавки имели в распоряжении широкий спектр свобод, одна из которых заключалась в праве на расторжение брака, если муж не удовлетворял её сексуально. Другое дело, что викинги все семейные дела решали неспешно, со знанием дела. Свадьба, которая длилась меньше трёх дней, считалась хлипенькой.

Так вот и развод был подобен разрушению ну очень крепкого здания: сначала разбирали крышу, потом — стены, а потом уже фундамент. Жена, желающая расторгнуть брак по причине половой несостоятельности мужа, должна была для начала собрать свидетелей, которые были бы в курсе её недовольства. Если у супругов в течение шести месяцев не было интима, это могло стать основанием для расторжения брака. Затем собирали народный совет "тинг", о котором впервые писал римский историк Тацит.

Он и говорил, что простые вопросы старейшины решат сами, а вот расторжение брака — вопрос явно общественный. А мнение общества было целиком на стороне женщины. Врачи также могли определить неудовлетворённость супруги по ряду факторов. Муж, обличённый в супружеском бессилии, подвергался не остракизму, но позору. Ему давали второй шанс: полечившийсь у врачей, попив афродизиаков и разобравшись со своими проблемами, он был вправе завоевать жену снова.

Пионеры эмансипации

Кадр из сериала "Викинги"

Женщина действительно обладала у скандинавов невиданными правами, если сравнить с другими культурами того времени. Существует версия, что это обусловлено тем, что 2/3 женского населения там произошло с Британских островов. У британок в крови тяга к борьбе за свободы. Ведь, насколько известно, и провозвестницы эмансипации суфражистки родом из Британии. Не редкими были в Скандинавии женские бунты. Нет, политика и подрыв уклада общества скандинавок мало интересовали — они довольствовались и ролью кухарок, и ткачих, и на войну порой ездили. Но один обычай создавал ситуацию для раздрая. У настоящего викинга могло быть несколько жен: главная была одного с ним, знатного, происхождения. А вот любовницы считались рабынями.

Другое дело, что рано или поздно рабыня могла заявить о своих правах на мужика, собрать товарок и устроить маленький бунт с колоссальными разрушительными последствиями. Жена также могла взбрыкнуть, ведь не зря говорили, что многим викингам нравились "горячие рабыни". В общем, женские бунты — отличительная черта той культуры. Впрочем, возвращаясь к этническому составу скандинавских островов, можем с уверенностью сказать, что мужчины сами накликали себе беду. Секс-рабство, которое они начали практиковать с того момента, когда поняли, что на островах наблюдается значительный перевес в сторону мужского гендера, вышло им боком. На чужеземках не только женились, девушки также "приглашались" на роль наложниц у конунгов и ярлов. Ожидаемо, что главная роль иностранок — удовлетворять похоть воинов. Однако по прошествии века пришлый слабый пол взял на себя роль хранительниц очага, а заодно взвалил на себя административные функции. А там, где ответственная должность, там и рост самосознания.

Авторы Евгений Жуков