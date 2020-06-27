Сексуальные традиции в Древнем Китае: любовницы по рангу, прелюдии для мужчин и афродизиаки

У китайцев религия и наука наложили большой отпечаток на сексуальную жизнь. То, что в других культурах считалось нормальным, к примеру мастурбация, китайцы порицали. Некоторые же уродования человеческого тела в угоду чувственному наслаждению приветствовались. В одних случаях китайцы были поэтичны, в других напоминали циников, которых в сексе интересовала исключительно практическая сторона вопроса.

"Весенние картинки" — аналог Камасутры

Сами китайцы не умели рисовать обнажённое тело: женщины на гравюрах, по словам исследователей, напоминают картофелину, а мужчины далеки от античных образцов. Жанр "весенних картинок", или сюнга, зародился в Китае, но именно японцы их украсили чувственными изображениями. Эти картинки представляли собой набор всевозможных поз. В романе Ли Юя "Подстилка из плоти" описана история сластолюбца Вэйяна, женившегося на фригидной (а точнее — излишне стыдливой) Юйсюн. В первый год брака он всячески пытался приобщить её к чувственным наслаждениям, но всё без толку. Тогда юноша принёс Юйсюн "весенние картинки", которые она поначалу отвергла. Спустя некоторое время любопытство девушки взяло верх над её стыдливостью, она стала изучать альбом и через несколько месяцев превратилась в чувственную женщину.

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Странный фут-фетиш

Даже с точки зрения современных сладострастников, китайцы перегибали палку. Вокруг обожания женских ступней выстроился целый культ, только самим дамам от этого приходилось несладко. Ценились маленькие ножки. В детстве девочкам специальными бинтами плотно обматывали ступни, что препятствовало их естественному росту и вызывало деформацию. Беднягам было трудно ходить, сам процесс ходьбы приносил неимоверные страдания. Но это был своего рода социальный лифт — только девушка с маленькими ступнями, даже если она из простой семьи, могла стать наложницей знати. Также существовала версия, что маленькие ступни — надёжное средство от измены (далеко не убежит). Предварительные ласки в сексе тоже начинались с целования стопы. Правда, здесь не было единого мнения: одним мужчинам нравились маленькие ножки исключительно в обуви, а вид изуродованной стопы приводил их в смятение, другие же могли целовать их часами.

Классификация органов любви

Многое из китайских трактатов способно вогнать в краску даже того, кто считает себя человеком без комплексов. И дело не в смачных описаниях половых извращений. В этом плане китайцы имеют скорее научный подход. Мужские и женские половые органы, пусть им даны поэтичные названия вроде "нефритового стержня", "чёрной жемчужины", "струны лютни", "золотистой лощины" или "боевой палицы", заключены в специальные таблицы, где досконально прописаны все размеры, а исходя из этого и сексуальные потенциалы мужчин и женщин. Существует отдельная классификация женских ягодиц. Большие назывались "надёжными подушками для любовных сражений", тощие и обвисшие — "достоянием кухарок".

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Количество жён и наложниц

Это касалось в первую очередь секса. Число три, согласно китайской нумерологии, означало сильную мужскую потенцию, число девять троекратно её увеличивало, а 27 приближало человека к богам. Исходя из этого выстраивалась система, сколько женщин должно быть у правителя. Императору предписывалась одна первая жена, три жены первого ранга, девять жён второго ранга, 27 жён третьего ранга и 81 наложница. Первая жена занималась с мужем любовью только раз в месяц, зато она имела право на его семя, на его ян. Для утех император чаще всего использовал наложниц. Жёны остальных рангов занимали промежуточное положение. Чтобы контролировать соблюдение графика посещения женщин, нанимались ню-ши. При приёме на работу они должны были показать отличное знание лунного календаря.

Периодическая система афродизиаков

В плане разработки возбуждающих средств китайская культура самая изобретательная. Существуют тысячи наименований эротических снадобий, у каждого из которых своё предназначение. Но можно выделить две ключевые задачи: сделать мужчину выносливым в постели, а женщину довести до пика наслаждения. Самые популярные ингредиенты для снадобий — сера, корица, корень женьшеня, кедровые орехи, водоросли, хвоя, древесный уголь. Также китайцы использовали печень животных, мочу, рога быков.

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Женщина всегда готова, а вот мужчину надо подготовить

Представления древних китайцев о мужской и женской психофизиологии идут вразрез с тем, что думают по этому поводу европейцы. Жители Поднебесной считали, что женщина всегда готова к сексу, а вот мужчину надо подготовить. Для этого использовались всевозможные техники, а также кольца (их называли лентами) и насадки. Мужчины практиковали специальные дыхательные упражнения, медитировали. Идеальным был секс, представляющий собой "долгий разбег и длительный марафон". А лучше, чтобы в этом марафоне участвовал один мужчина и много-много женщин. Такое могла себе позволить только знать.

Запреты

В даосской культуре считалось, что каждый половой акт отнимает у мужчины жизненные силы, которые он теряет вместе с семенем, в котором заключено мужское начало — ян. Особенно порицалась мастурбация, впустую забирающая ян. "Драгоценную жидкость" разрешалось тратить только на продление рода. Даосские монахи рекомендовали специальные техники, которые позволяли мужчинам получать наслаждение от секса и при этом не расходовать сперму. Но важно было довести женщину до оргазма. Тогда, по мнению китайцев, она отдавала частичку инь, а мужчина ничего не терял, а только приобретал. Такой взгляд на секс дожил до XX века. Говорят, что "великий кормчий" Мао Цзэдун вовсю использовал эти практики, а когда почувствовал приближение старости — и вовсе окружил себя толпой наложниц.