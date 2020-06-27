Как НЛО над советским Прикарпатьем чуть не развязало ядерную войну

В конце XX века мир охватила настоящая НЛО-мания. В небесах над американскими городами то и дело появлялись непонятные огни и светящиеся объекты, в океанах подводные лодки НАТО охотились на неведомых и неуловимых "квакеров", искренне считая, что во всём виноваты русские, а астронавты докладывали о странных объектах, наблюдаемых в иллюминаторах космических станций.

НЛО интересует ядерное оружие

Не стало исключением и воздушное пространство над СССР. Инцидент над Петрозаводском, бой неопознанных космических кораблей над Кольским полуостровом, закончившийся взрывом одного НЛО, и другие происшествия не могли не встревожить советских военных.

В 1978 году во время полёта космического корабля "Союз-29" его командир Владимир Ковалёнок доложил в ЦУП о том, что справа от него наблюдается неопознанный объект "средней яркости". Позже генерал-полковник авиации и дважды Герой Советского Союза признался журналистам, что это был не единственный случай наблюдения неопознанного объекта. Во второй раз, весной 1981 года, он видел объект более сложной формы, который на глазах космонавта потерпел крушение в атмосфере Земли: взорвался и пошёл на экстренную посадку. Но самым тревожным было то, что НЛО проявляли внимание к атомным станциям, появляясь над опытными или действующими реакторами и активно интересуясь военными ядерными объектами.

Скрывать не стали

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В СССР последней каплей терпения военных стал инцидент 4 октября 1982 года, когда над командным пунктом 50-й дивизии РВСН Прикарпатского военного округа были визуально зафиксированы восемь неопознанных объектов. Вот как описывает это событие полковник Александр Плаксин, который, как уверяют журналисты в фильме "Пришельцы. История военной тайны", с 1979 по 1991 год был экспертом по аномальным аэрокосмическим явлениям: "Во время наблюдения явлений фактически полностью отказала система управления ракетными комплексами всей дивизии, засветились индикаторы вызывного табло, в том числе зажёгся транспарант "Пуск".

Военные пережили несколько неприятных минут, но, когда объекты исчезли, техника словно сама собой пришла в норму. Дальнейшие проверки показали: система полностью исправна. Некоторые уфологи уже позже объявляли о том, что якобы НЛО даже могло запустить ядерные ракеты по США. Это не так, запуск ракет с ядерными боеголовками требует непосредственного участия людей. Нужно не только ввести секретный код — перед этим требуется "пристегнуть" головные части ракет, несущие заряд, которые хранятся отдельно, и заправить двигатели топливом. Пуск можно было произвести лишь в том случае, если ракетные комплексы уже находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Но тем не менее сбой аппаратуры произвёл такое удручающее впечатление на военных, что никто и не собирался оправдывать его другими причинами. В Москву так и доложили, рискуя погонами: причина — НЛО. Ситуацию осложняло то, что объекты были не просто зафиксированы радарами — к месту расположения дивизии они приблизились с запада от границы.

"Клянусь погонами! Виновато НЛО!"

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Радист-оперативник Владимир Матвеев, уроженец города Белорецка, который в 1981–1983 годах служил в воинской части № 03389, расположенной в Новых Белокоровичах, рассказал, что вместе с другими бойцами части был свидетелем событий. Вместе с другом Евгением Киселёвым, уроженцем города Ишимбая (Башкирия), он видел, как над соседней воинской частью № 32156 примерно в полутора километрах от них "висела эллиптическая тарелка".

Размеры объекта были примерно равны четырёхподъездному пятиэтажному дому. Это видели взводы учебки и подошедшие со смены радисты. Позже военнослужащие пришли к выводу, что овал объекта состоял из трёх частей, в каждой из которых находились какие-то светящиеся детали. От объектов и к объектам то и дело отлетали и подлетали какие-то небольшие светящиеся точки.

Позже специалисты телефонно-телеграфного центра рассказали, что на следующий день майор штаба дивизии доложил об инциденте в Можайск, где находился штаб РВСН, причём офицеру пришлось клясться партийным билетом, что он говорит правду. Офицер уверял, что выезжал на автомобиле из части и подъехал к объекту на расстояние в 200 метров, после чего НЛО стало отодвигаться от него. При этом аппаратура, прослушивавшая эфир, писала тишину — все радиопомехи исчезли. Потом выяснилось, что оборудование вышло из строя.

Огонь не открывать!

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После доклада для расследования происшествия из Можайска приехала комиссия. Сотрудник секретного военного НИИ учёный-технарь Борис Соколов принимал самое непосредственное участие в расследовании. Уже позже, после развала СССР, он признавался, что случай над Прикарпатьем был не первый: до него с присутствием "тарелочек" было зафиксировано ещё два инцидента на военных ядерных объектах СССР. Учёный пришёл к выводу, что объекты были реальны: атмосферные явления или шаровые молнии радары просто не увидели бы.

Опрос свидетелей показал, что объекты были действительно похожи на летательные аппараты, причём двигались они с такой скоростью и так маневрировали, что их искусственное происхождение было несомненно. Однако ответить на вопрос, чьи они, комиссия так и не смогла.

Радист Матвеев вспоминал, что после отъезда комиссии на плацу перед личным составом зачитали приказ, чтобы в будущем военнослужащие при встрече с ААЯ (аномальными авиационными явлениями) ни в коем случае не открывали огонь, а докладывали командирам.

Позже выяснилось, что практически одновременно с событиями в Прикарпатье на другой стороне Земли, в США, произошёл практически аналогичный случай: на командном пункте базы стратегических ядерных сил сработала система подготовки к запуску межконтинентальных баллистических ракет. Дежурный расчёт был вынужден запустить дополнительную проверку, после чего выяснилось, что автоматика приняла за русские ракеты группу НЛО, которая тоже была зафиксирована радарами.

Сказка ложь, да в ней намёк?

Известно об этих событиях стало, как это ни странно, от американских журналистов, которым якобы в лихие 1990-е годы кто-то из военных продал пакет неких документов, среди которых находились и объяснительные офицеров частей, атакованных НЛО.

Российский исследователь Вячеслав Акулов, изучая свидетельские показания и документы, пришёл к выводу, что военнослужащие видели бомбометание, которое как раз в это время проводилось в Белорусском военном округе на полигоне Ружаны в 290 километрах от места происшествия. Он предполагает, что особые атмосферные условия, эффект рефракции, а также то, что бомбометание проводилось с высоты десять километров, позволили военнослужащим увидеть некие явления, которые они и приняли за НЛО. Возможно, недаром некоторые офицеры говорили о том, что объекты были "в виде люстр" и "вращались".

Впрочем, это не объясняет ни сбоя в аппаратуре пульта управления ракетными комплексами, ни того, что НЛО было зафиксировано (а было ли?) радарами, а также той уверенности, с которой не только свидетели, но и расследовавшие инцидент учёные приходили к выводу, что советские военные столкнулись с неизвестным явлением.