На Аляске в канун Нового года нашли младенца в коробке с запиской от матери © Facebook / RoxyELane

Жительница Аляски Рокси Лейн в канун Нового года нашла в картонной коробке новорождённого ребёнка с запиской от матери. В тот день столбики термометров показывали на улице минус 12 градусов. Коробка лежала среди почтовых ящиков у дороги. Рокси сняла записку на видео, которое опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

В записке мать признаётся, что у неё нет средств, чтобы прокормить малыша, поэтому она вынуждена его оставить. Также в послании указано, что ребёнок родился рано утром 31 декабря 2021 года. Мать дала сыну имя Тэйшон (Teshawn). Как сообщает полиция штата, новорождённого доставили в больницу, где его осмотрели медики.

"31.12.21 около 14:00 в Фэрбанксе поступило сообщение о новорождённом ребёнке, который был найден брошенным в картонной коробке на пересечении Dolphin Way и Chena Point Avenue. Младенец был жив, похоже, его недавно оставили на этом месте. С ребёнком была записка, в которой говорилось, что родитель не может позаботиться о нём. Скорая доставила новорождённого в местную больницу, врачи установили, что он здоров", — говорится в сообщении полиции.