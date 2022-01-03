Финансист Матвеев объяснил, когда выгоднее брать отпуск в 2022 году

Март, август, сентябрь и декабрь 2022 года — самое экономически выгодное время для отпуска, если оклад зависит от количества рабочих смен. Об этом рассказал независимый финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей "Лесная биржа" Эдуард Матвеев.

"Допустим, в январе вы работаете на 10 дней меньше, чем в остальные месяцы, но зарплату получаете такую же. Получается, что у вас один рабочий день стоит дороже. И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада", — разъяснил Матвеев в беседе с порталом Ura.ru.

Экономист уточнил, что такой подход неактуален для тех, кто трудится на сдельной основе. Им, отмечает Матвеев, лучше сначала закончить проект, а уже потом идти в отпуск. Иначе, предостерегает эксперт, можно потерять не только контроль над проектами, но и в целом денежную выгоду.

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин добавил, что даже в выгодных месяцах есть небольшие нюансы.

"Если вы хотите поехать в августе в Турцию, наверное, это будет не очень хорошим решением, потому что будет дорого с точки зрения стоимости тура. Но с точки зрения белой зарплаты вам работодатель выплатит много", — уточнил Калугин.