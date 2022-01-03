Под Оренбургом спустя девять часов потушили пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы

В Оренбургской области пожарные ликвидировали возгорание в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая находится в селе Подгородняя Покровка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка © t.me / mchs_official

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 22:10 по местному времени (20:10 мск). Спустя 18 минут его удалось локализовать и не допустить перехода огня на соседние строения. А в 07:00 (05:00 мск) ликвидировать. К борьбе с огнём привлекалось 38 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.

Местный портал Orengrad отмечает, что церковь в селе Подгородняя Покровка старинная. Её основали в 1861 году. В советские времена церковь переделали в зернохранилище, а потом и вовсе закрыли. Снова свои двери она открыла только в 1991 году. Нанесённый пожаром ущерб пока не известен, также непонятно, смогут ли прихожане теперь посетить рождественские богослужения.