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В Магаданской области 10 человек отравились угарным газом в маршрутке

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. По факту инцидента начата проверка.

3 января, 02:15

© ТАСС / DPA

В Магаданской области 10 человек отравились угарным газом в маршрутке. Об этом сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошёл 2 января в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Усть-Омчуг – Магадан.

"По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нём людей", — говорится в сообщении.

В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом

В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом

В прокуратуре добавили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. По факту инцидента начата проверка.

Ранее на Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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