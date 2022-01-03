В Магаданской области 10 человек отравились угарным газом в маршрутке
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. По факту инцидента начата проверка.
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В Магаданской области 10 человек отравились угарным газом в маршрутке. Об этом сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошёл 2 января в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Усть-Омчуг – Магадан.
"По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нём людей", — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. По факту инцидента начата проверка.
Ранее на Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.
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