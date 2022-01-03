Депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все"

Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера в Незалежной.

"Его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) поздравления, уверен, посмотрели все!" — подчеркнул Кива.

Также, по мнению депутата, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождения Путина.

"С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый мало-мальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днём рождения!" — отметил нардеп.