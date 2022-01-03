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Депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все"

Также он считает, что в этом году украинские политики будут очень стараться поздравить российского президента с днём рождения.

3 января, 01:52

Президент РФ Владимир Путин © LIFE

Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера в Незалежной.

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"Его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) поздравления, уверен, посмотрели все!" — подчеркнул Кива.

Также, по мнению депутата, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождения Путина.

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"С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый мало-мальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днём рождения!" — отметил нардеп.

Напомним, новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным. Оно длилось более шести минут, а по объёму составило около 700 слов.

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Лайф рассказывал, что Илья Кива на Украине попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене. Сам депутат позже заявил, что не изменит позиции по отношениям РФ и Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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