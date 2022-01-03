Депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все"
Также он считает, что в этом году украинские политики будут очень стараться поздравить российского президента с днём рождения.
Президент РФ Владимир Путин © LIFE
Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера в Незалежной.
"Его (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) поздравления, уверен, посмотрели все!" — подчеркнул Кива.
Также, по мнению депутата, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождения Путина.
"С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый мало-мальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днём рождения!" — отметил нардеп.
Напомним, новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным. Оно длилось более шести минут, а по объёму составило около 700 слов.
Лайф рассказывал, что Илья Кива на Украине попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене. Сам депутат позже заявил, что не изменит позиции по отношениям РФ и Украины.
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