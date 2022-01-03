Венгерский аналитик Кохан призвал Запад к диалогу с Россией вместо холодной войны

Вместо холодной войны с Россией Западу следует открыть новую главу в отношениях, считает венгерский аналитик Матьяш Кохан. Стремление западных держав одновременно противостоять РФ и Китаю он назвал абсурдным и обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создаёт государство европейского образца.

"Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря", — пишет Кохан в своей статье для издания Ungarn Heute.

Эксперт указал на то, что западные лидеры могли бы уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".