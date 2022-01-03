Венгерский аналитик Кохан призвал Запад к диалогу с Россией вместо холодной войны
Публицист предложил западным лидерам посетить Владивосток и убедиться в том, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а на берегу Японского моря.
Вечерняя подсветка моста на острове Русский в День Государственного флага России © ТАСС / Юрий Смитюк
Вместо холодной войны с Россией Западу следует открыть новую главу в отношениях, считает венгерский аналитик Матьяш Кохан. Стремление западных держав одновременно противостоять РФ и Китаю он назвал абсурдным и обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создаёт государство европейского образца.
"Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря", — пишет Кохан в своей статье для издания Ungarn Heute.
Эксперт указал на то, что западные лидеры могли бы уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".
Ранее Лайф писал, что обозреватель Gazeta Polska Бартчак увидел шанс на возрождение Речи Посполитой за счёт РФ. По словам публициста, во время битвы больших государств часто открываются новые возможности для маленьких.
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