В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной матч регулярного чемпионата, в котором "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Нью-Джерси Девилз". Поединок состоялся на стадионе "Кэпитал Уан-арена" в столице США и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

При этом в одной из телевизионных пауз состоялась непродолжительная церемония чествования российского нападающего столичных Александра Овечкина, установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве. Когда диктор объявлял о достижении хоккеиста, болельщики встали и начали аплодировать. К ним присоединились игроки "Вашингтона" и даже хоккеисты "Нью-Джерси", которые постучали клюшками по бортику.

"Вашингтон" устроил церемонию чествования Овечкина, установившего рекорд НХЛ по голам в большинстве. Видео © Twitter / Tarik_ElBashir