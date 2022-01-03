Аплодировали даже соперники: "Вашингтон" устроил церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в большинстве в НХЛ
Мероприятие состоялось в телевизионной паузе во время очередного матча регулярного чемпионата лиги.
Александр Овечкин © Instagram / capitals
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной матч регулярного чемпионата, в котором "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Нью-Джерси Девилз". Поединок состоялся на стадионе "Кэпитал Уан-арена" в столице США и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
При этом в одной из телевизионных пауз состоялась непродолжительная церемония чествования российского нападающего столичных Александра Овечкина, установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве. Когда диктор объявлял о достижении хоккеиста, болельщики встали и начали аплодировать. К ним присоединились игроки "Вашингтона" и даже хоккеисты "Нью-Джерси", которые постучали клюшками по бортику.
"Вашингтон" устроил церемонию чествования Овечкина, установившего рекорд НХЛ по голам в большинстве. Видео © Twitter / Tarik_ElBashir
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Напомним, 1 января Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира российский хоккеист забил 754 гола. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, Ови отстаёт на 12 шайб. Первую строчку занимает Уэйн Гретцки, который уверен, что россиянин побьёт его рекорд — 894 гола.
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