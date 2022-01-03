Глава Минприроды Козлов заявил о бесконечных запасах полезных ископаемых в России
Министр отметил, что РФ занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче нефти и газа, а также ряда твёрдых полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, меди.
© ТАСС / Егор Алеев
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России никогда не закончатся полезные ископаемые. Министр подчеркнул, что РФ — одно из самых богатых государств мира с этой точки зрения.
"У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать", — сказал Козлов в интервью газете "Известия".
Он уточнил, что таких запасов более 300. И это лишь та часть, которая востребована промышленностью. Козлов отметил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче нефти и газа, а также ряда твёрдых полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, меди. По словам главы Минприроды, традиционно большие перспективы в выявлении крупных месторождений полезных ископаемых у Дальнего Востока, Сибири и Арктики.
"Что касается углеводородов, то ежегодно в России в среднем выявляется около 50 новых месторождений. Наиболее крупные и уникальные именно в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. По инициативе "Геология. Возрождение легенды" мы планируем подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования", — добавил Козлов.
Ранее в Роснедрах рассказали, на сколько лет Россия обеспечена золотом. По данным на 1 января 2021 года, разведанные запасы драгметалла составляют 15 319 тонн.
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