Глава Минприроды Козлов заявил о бесконечных запасах полезных ископаемых в России

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России никогда не закончатся полезные ископаемые. Министр подчеркнул, что РФ — одно из самых богатых государств мира с этой точки зрения.

"У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать", — сказал Козлов в интервью газете "Известия".

Он уточнил, что таких запасов более 300. И это лишь та часть, которая востребована промышленностью. Козлов отметил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче нефти и газа, а также ряда твёрдых полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, меди. По словам главы Минприроды, традиционно большие перспективы в выявлении крупных месторождений полезных ископаемых у Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

"Что касается углеводородов, то ежегодно в России в среднем выявляется около 50 новых месторождений. Наиболее крупные и уникальные именно в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. По инициативе "Геология. Возрождение легенды" мы планируем подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования", — добавил Козлов.