Зеленский пообещал, что украинские военные в 2022 году сфотографируются в Крыму и Донбассе
Также лидер Незалежной пообещал, что Киев обеспечит всех участников боевых действий на востоке Украины квартирами.
Президент Украины Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году солдаты вооружённых сил страны сфотографируются в Крыму и Донбассе. Об этом он сказал в своём новогоднем обращении.
Также лидер Незалежной пообещал, что Киев обеспечит всех участников боевых действий на востоке Украины квартирами. По его словам, после этого ветераны смогут повесить в своём жилье "фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю".
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"А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма", — заявил Зеленский.
Ранее Украина ввела санкции против строителей Крымского моста. По решению СНБО страны ограничения коснулись 24 компаний и шести физических лиц.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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