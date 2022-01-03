Всемирную известность он получил после того, как в 1972 году обнаружил череп Homo habilis, возраст которого оценивается от 1,4 до 2 миллионов лет.

2 января в возрасте 77 лет скончался кенийский палеоантрополог и писатель Ричард Лики. О смерти защитника сокращающейся популяции африканских слонов и борца с торговлей слоновой костью сообщил президент Кении Ухуру Кениата.

"Я с глубоким прискорбием получил в воскресенье известие о смерти Ричарда Эрскина Фрира Лики. Помимо выдающейся карьеры на государственной службе доктор Лики известен своей выдающейся ролью в динамичном развитии гражданского общества Кении, где он основал и успешно руководил рядом учреждений", — цитирует слова политика газета The Standard.

В 1972 году на стоянке Кооби-Фора восточнее озера Туркана группа Ричарда Лики обнаружила череп, определённый им как Homo habilis ("человек умелый"), возраст которого оценивается от 1,4 до 2 миллионов лет. В 1984 году, также на озере Туркана, Лики нашёл практически полный скелет древнего человека Homo erectus возрастом 1,6 миллиона лет, что встречается в раскопках достаточно редко. Эта находка получила название "Мальчик из Турканы".

В 1993 году учёный попал в авиакатастрофу — пилотируемый им самолёт разбился. Врачи ампутировали Лики голени. Тогда подозревалось, что к происшествию могут быть причастны браконьеры, но доказать это не удалось. Через несколько месяцев Ричард Лики научился ходить на протезах.

Палеоантрополог занимал ряд государственных должностей, в частности, он был директором Национальных музеев Кении и председателем правления Службы дикой природы страны. На момент своей смерти он занимал пост руководителя Института бассейна Туркана в Университете Стоуни-Брук (США). Также Лики был членом Королевского общества Великобритании и почётным членом Африканской академии наук.