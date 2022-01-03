НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Скончался кенийский палеоантрополог и писатель Ричард Лики

Всемирную известность он получил после того, как в 1972 году обнаружил череп Homo habilis, возраст которого оценивается от 1,4 до 2 миллионов лет.

3 января, 00:15
<p>Ричард Лики © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/eschipul/5126458119/in/photolist-8P1roX-PYt9mX-H4RwQ8-9winLm-pamLEd-9Cho8p-G86NzA-a4niHm-s7r1iY-8u8Mhi-rQoYSx-s7r1H5-ckgcDo-vxTfL-pdowAs-s9HTYM-8NLB8Y-iMMo7J-8NHvZ2-aYkwtF-7emYiv-8P1rWa-8NHvMZ-692hTj-ecgWbi-8NLAZs-f1jqvz-dt2jFk-8NHvpZ-6SJEsS-8NHuPv-8NLAH3-8NLAuJ-z35r1Q-nySZmH-8NHuBF-24g7Ybb-6SFUAx-gvj5MP-2aJaDSw-8NHuuV-56EouH-8NLzmw-8NLzCL-RHUd7K-8NHtJk-8NLxHf-56Eqwp-56JiNQ-8NHtnD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ed Schipul</a></p>

Ричард Лики © Flickr / Ed Schipul

2 января в возрасте 77 лет скончался кенийский палеоантрополог и писатель Ричард Лики. О смерти защитника сокращающейся популяции африканских слонов и борца с торговлей слоновой костью сообщил президент Кении Ухуру Кениата.

"Я с глубоким прискорбием получил в воскресенье известие о смерти Ричарда Эрскина Фрира Лики. Помимо выдающейся карьеры на государственной службе доктор Лики известен своей выдающейся ролью в динамичном развитии гражданского общества Кении, где он основал и успешно руководил рядом учреждений", — цитирует слова политика газета The Standard.

Заслуженная артистка РФ Недда Аязян умерла в Ярославле

Заслуженная артистка РФ Недда Аязян умерла в Ярославле

В 1972 году на стоянке Кооби-Фора восточнее озера Туркана группа Ричарда Лики обнаружила череп, определённый им как Homo habilis ("человек умелый"), возраст которого оценивается от 1,4 до 2 миллионов лет. В 1984 году, также на озере Туркана, Лики нашёл практически полный скелет древнего человека Homo erectus возрастом 1,6 миллиона лет, что встречается в раскопках достаточно редко. Эта находка получила название "Мальчик из Турканы".

В 1993 году учёный попал в авиакатастрофу — пилотируемый им самолёт разбился. Врачи ампутировали Лики голени. Тогда подозревалось, что к происшествию могут быть причастны браконьеры, но доказать это не удалось. Через несколько месяцев Ричард Лики научился ходить на протезах.

Скончалась режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай

Скончалась режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай

Палеоантрополог занимал ряд государственных должностей, в частности, он был директором Национальных музеев Кении и председателем правления Службы дикой природы страны. На момент своей смерти он занимал пост руководителя Института бассейна Туркана в Университете Стоуни-Брук (США). Также Лики был членом Королевского общества Великобритании и почётным членом Африканской академии наук.

Ранее Лайф сообщал, что умер лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал его "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1