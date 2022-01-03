Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

"Сегодня утром я сдал положительный результат на CoViD-19. Я попросил провести тест после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы умеренные, я следую указаниям своего врача. В соответствии с этими указаниями и в соответствии с рекомендациями CDC (Медицинский регулятор США. — Прим. Лайфа) я пробуду на карантине в течение пяти ближайших дней", — сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что на мероприятиях его временно заменит заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Также Остин отметил, что встречался с президентом Соединённых Штатов 21 декабря, за неделю до появления первых симптомов.

Остин сообщил, что был вакцинирован и в начале октября получил бустерную дозу. Врач министра подчеркнул, что именно благодаря этому болезнь проходит в лёгкой форме.