Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом
По словам его врача, министр переносит болезнь в лёгкой форме благодаря тому, что прошёл полный курс вакцинации и сделал бустерную прививку.
Министр обороны США Ллойд Остин © ТАСС / AP
Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
"Сегодня утром я сдал положительный результат на CoViD-19. Я попросил провести тест после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы умеренные, я следую указаниям своего врача. В соответствии с этими указаниями и в соответствии с рекомендациями CDC (Медицинский регулятор США. — Прим. Лайфа) я пробуду на карантине в течение пяти ближайших дней", — сказал Остин.
Глава Пентагона добавил, что на мероприятиях его временно заменит заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Также Остин отметил, что встречался с президентом Соединённых Штатов 21 декабря, за неделю до появления первых симптомов.
Остин сообщил, что был вакцинирован и в начале октября получил бустерную дозу. Врач министра подчеркнул, что именно благодаря этому болезнь проходит в лёгкой форме.
Ранее актёр Хью Джекман заразился коронавирусом через три недели после бустерной прививки. Австралиец подчеркнул, что сейчас с ним всё в порядке, он с нетерпением ждёт возвращения к работе.
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