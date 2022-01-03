Эпидемиолог Горелов рассказал о "ковидных пальцах" у заразившихся коронавирусом детей

Симптомы коронавируса у детей могут быть разными. Помимо традиционных респираторных проявлений возможны и "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Сравнительно недавно учёные описали так называемые ковидные пальцы — осложнение после ковида, напоминающее обморожение", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По его словам, у заболевших ковидом несовершеннолетних также встречаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесённой инфекции могут возникнуть проблемы с печенью, почками, органами дыхательной системы, а также сердечно-сосудистой.

Пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, пояснил Горелов. Поражение лёгких у подростков может быть таким же, как и у взрослых. Тяжелее всего болеют именно подростки, а также дети до года и несовершеннолетние с соматической сопутствующей хронической патологией или врождёнными пороками, заключил специалист.