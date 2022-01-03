Tesla почти в два раза превзошла рекорд по поставкам электромобилей за год

Компания Tesla обновила свой рекорд по поставкам электромобилей. В 2021 году она передала клиентам почти миллион машин — 936 172, что практически в два раза больше предыдущего достижения, установленного в 2020 году (499 647).

"Окончательные цифры могут отличаться на 0,5% и более. Поставки автомобилей Tesla представляют собой лишь один из финансовых показателей компании, и на них не следует полагаться как на показатель квартальных финансовых результатов, которые зависят от множества факторов", — сообщила Tesla в пресс-релизе.

Как отмечается, почти треть поставок была сделана в последнем квартале — 308 600 электрокаров. В целом рост поставок за год составил 87%. В 2021 году Tesla смогла продать больше машин, чем выпустила (930 422).

Компанию Tesla в 2003 году основал предприниматель Илон Маск. Изначально она специализировалась только на производстве электромобилей, позже начала выпуск солнечных батарей и энергонакопительных систем. В октябре 2021 года рыночная стоимость компании впервые превысила один триллион долларов.