Эксперт Финогенова рассказала об изменениях в начислении пенсии в 2022 году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об изменениях в начислении пенсии в 2022 году.

Напомним, с 1 января страховая пенсия по старости в РФ увеличилась на 5,9%, следовательно, стоимость одного ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) выросла до 104,69 рубля, а фиксированная выплата — до 6401 рубля. Финогенова пояснила, что рост фиксированной выплаты приведёт к росту доплат, привязанных к её размеру: за иждивенца, за сельский и северный стаж и доплаты к пенсии инвалидов I группы и 80-летних граждан.

Таким образом, "с учётом повышения среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль. Социальная пенсия будет проиндексирована 1 апреля на 7,7%, её размер составит 6242 рубля. Работающих пенсионеров перерасчёт ждёт летом, уточнила Финогенова.

"Так, с учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рубля (три индивидуальных пенсионных коэффициента) — в зависимости от размера получаемой зарплаты", — цитирует её "Прайм".