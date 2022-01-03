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Эксперт Финогенова рассказала об изменениях в начислении пенсии в 2022 году

Экономист уточнила, что работающих пенсионеров перерасчёт ждёт летом, а социальная пенсия будет проиндексирована 1 апреля.

3 января, 02:47

© Pixabay

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об изменениях в начислении пенсии в 2022 году.

Напомним, с 1 января страховая пенсия по старости в РФ увеличилась на 5,9%, следовательно, стоимость одного ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) выросла до 104,69 рубля, а фиксированная выплата — до 6401 рубля. Финогенова пояснила, что рост фиксированной выплаты приведёт к росту доплат, привязанных к её размеру: за иждивенца, за сельский и северный стаж и доплаты к пенсии инвалидов I группы и 80-летних граждан.

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Таким образом, "с учётом повышения среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль. Социальная пенсия будет проиндексирована 1 апреля на 7,7%, её размер составит 6242 рубля. Работающих пенсионеров перерасчёт ждёт летом, уточнила Финогенова.

"Так, с учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рубля (три индивидуальных пенсионных коэффициента) — в зависимости от размера получаемой зарплаты", — цитирует её "Прайм".

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Ранее Лайф писал, что экономист Финогенова назвала способы увеличения пенсии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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