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Mirror: Британским солдатам в Эстонии у границы России дали приказ имитировать активность

Один из военных на условиях анонимности рассказал, что их заставляют выполнять "бессмысленные задания".

3 января, 02:29
<p>Адмирал Тони Радакин посещает британских солдат в Эстонии © Twitter /<a href="https://twitter.com/AdmTonyRadakin_/status/1473024714142584844/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://twitter.com/AdmTonyRadakin_/status/1473024714142584844" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AdmTonyRadakin_</a></p>

Адмирал Тони Радакин посещает британских солдат в Эстонии © Twitter / AdmTonyRadakin_

Издание Sunday Mirror рассказало, что находящимся в Эстонии возле границы с Россией британским военным дали приказ имитировать активность. Это случилось 20 декабря и было связано с визитом командующего Вооружёнными силами Соединённого Королевства адмирала Тони Радакина.

"Высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции "Кабрит" в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству", — сообщает Sunday Mirror со ссылкой на источник.

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Издание пишет, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных. Когда Радакин посещал ангар с вооружениями, солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. Собеседник издания добавил, что им приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Источник назвал случившееся чушью.

"Эта чушь происходит каждый раз, когда руководство посещает базу. Солдаты выполняют бессмысленные задания. Офицеры думают, что они поднимают боевой дух, но солдаты сбиваются с толку", — рассказал источник.

Сам же Радакин после посещения базы в Эстонии написал, что был рад ознакомиться с состоянием британских военных. "Их присутствие рядом с партнёрами по НАТО демонстрирует непоколебимую приверженность Соединённого Королевства европейской безопасности", — отметил он в "Твиттере".

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Ранее Лайф писал, что в Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины в случае "нападения" России. На территории Незалежной находится более ста бойцов из Соединённого Королевства, которые занимаются обучением украинских коллег.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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