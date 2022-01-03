В 2022 году повысят пенсии: Анонс самых важных прибавок по месяцам В следующем году пенсионерам повысят выплаты. В зависимости от категории получателей сделают это в разные месяцы. Когда и на сколько повысят пенсии? 2 января, 21:40

С 1 января 2022 года будут повышены страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам. Индексация страховой пенсии планируется на 5,9%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

Кроме того, в ряде регионов с января пожилым людям будут делать не региональную, а федеральную доплату к пенсии. Так произойдёт, например, в Псковской области.

Дело в том, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. Делают её до регионального ПМП.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В ПФР Псковской области сообщили, что в 2022 году прожиточный минимум в регионе установлен в размере 10 773 рубля. Это ниже прожиточного минимума пенсионера по стране (10 882 рубля). Соответственно, в 2022 году в регионе будет выплачиваться федеральная социальная доплата. Аналогичная схема работает и в других областях, если местный прожиточный минимум там меньше, чем в среднем по стране.

— Кроме того, с 1 января пенсии будут начислять по-новому. Например, автоматически будут назначать страховую пенсию по старости. Для этого потребуется только подать заявление через портал госуслуг. Правда, изменения не коснутся военнослужащих и космонавтов. Они имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности. Автоматически пенсию начислят людям со страховым стажем не менее 15 лет и с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

Он уточнил, что новые правила дают возможность получить пенсию раньше текущего месяца. Такое право получат люди, проживающие на территории, где введён режим ЧС.

Что касается сумм социальных доплат к пенсии, то они тоже изменятся с 1 января, так как в большинстве регионов повысится прожиточный минимум.

Например, в Москве пенсионерам с постоянной регистрацией и проживающим в столице большее 10 лет доплата будет производиться до 21 193 рублей. Людям, которые получают минимальную пенсию, но не имеют постоянной регистрации (а только временную) или имеют, но не прожили в городе десять лет, доплату сделают до 14 009 рублей.

Пенсионное удостоверение. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

В Московской области прожиточный минимум для пенсионеров тоже повысится. Он вырастет с 10 648 рублей до 12 146. В Санкт-Петербурге ПМП повысится с 10 280,30 до 10 688,10, в Ленинградской области — с 9620 до 10 618, в ХМАО — с 13 236 до 14 562, в Ненецком автономном округе — с 19 353 до 19 873, а в Республике Башкортостан — с 9605 до 9845 рублей.

У некоторых категорий пенсионеров меняется размер доплат в определённые месяцы. Это касается, например, членов лётных экипажей и шахтёров. У них размер начислений изменяется каждые три месяца: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Пенсионеры этой категории получают доплату к пенсии за счёт дополнительных взносов, которые работодатели уплачивают в бюджет ПФР.

— Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. С 1 октября 2022 года предполагается индексация военных пенсий на 4%, — отметил Никита Кузнецов.

С 1 августа Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности. Все перерасчёты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, ПФР делает автоматически. Пенсионерам обращаться в фонд не нужно, как и писать какие-либо заявления.

Авторы Нина Важдаева