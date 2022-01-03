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Ксения Бородина купила билет до Мальдив за полмиллиона и осталась недовольна сервисом

Телезвезда возмутилась тем, что, заплатив такие деньги, она столкнулась с нехваткой пледов и подушек.

3 января, 03:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYCT5XvgJOp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Бородина</a></p>

Фото © Instagram / Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась нехваткой пледов и подушек на борту самолёта, на котором она с детьми отправилась на новогодний отдых. Селебрити отмечает, что стоимость одного билета почти полмиллиона рублей, а условия перелёта на Мальдивы ей не соответствуют.

Бородина возмутилась сервисом при перелёте на Мальдивы за полмиллиона рублей. Фото © Instagram / Ксения Бородина

Бородина возмутилась сервисом при перелёте на Мальдивы за полмиллиона рублей. Фото © Instagram / Ксения Бородина

"Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже недостойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? "Эконом" — 94 тысячи, "комфорт" — 450, про "бизнес" вообще молчу… Он стоит миллион! Если такая разница с "экономом", то почему вы не можете пошить на всех пледы и подушки? Бред же!" — написала Бородина в сториз в "Инстаграме", обращаясь к "Аэрофлоту".

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Ранее экс-супруг Бородиной Курбан Омаров публично обвинил её в измене со своим бывшим другом. Также он пригрозил опубликовать видеодоказательства неверности, если Ксения не даст ему видеться с дочкой Теоной. Бородина не осталась в долгу и ответила на обвинения бывшего мужа, тоже подчеркнув, что имеет на него компромат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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