Ксения Бородина купила билет до Мальдив за полмиллиона и осталась недовольна сервисом
Телезвезда возмутилась тем, что, заплатив такие деньги, она столкнулась с нехваткой пледов и подушек.
Фото © Instagram / Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина возмутилась нехваткой пледов и подушек на борту самолёта, на котором она с детьми отправилась на новогодний отдых. Селебрити отмечает, что стоимость одного билета почти полмиллиона рублей, а условия перелёта на Мальдивы ей не соответствуют.
Бородина возмутилась сервисом при перелёте на Мальдивы за полмиллиона рублей. Фото © Instagram / Ксения Бородина
"Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже недостойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? "Эконом" — 94 тысячи, "комфорт" — 450, про "бизнес" вообще молчу… Он стоит миллион! Если такая разница с "экономом", то почему вы не можете пошить на всех пледы и подушки? Бред же!" — написала Бородина в сториз в "Инстаграме", обращаясь к "Аэрофлоту".
Ранее экс-супруг Бородиной Курбан Омаров публично обвинил её в измене со своим бывшим другом. Также он пригрозил опубликовать видеодоказательства неверности, если Ксения не даст ему видеться с дочкой Теоной. Бородина не осталась в долгу и ответила на обвинения бывшего мужа, тоже подчеркнув, что имеет на него компромат.
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