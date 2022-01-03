Ксения Бородина купила билет до Мальдив за полмиллиона и осталась недовольна сервисом

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась нехваткой пледов и подушек на борту самолёта, на котором она с детьми отправилась на новогодний отдых. Селебрити отмечает, что стоимость одного билета почти полмиллиона рублей, а условия перелёта на Мальдивы ей не соответствуют.

"Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже недостойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? "Эконом" — 94 тысячи, "комфорт" — 450, про "бизнес" вообще молчу… Он стоит миллион! Если такая разница с "экономом", то почему вы не можете пошить на всех пледы и подушки? Бред же!" — написала Бородина в сториз в "Инстаграме", обращаясь к "Аэрофлоту".