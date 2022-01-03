Диетолог Итакура объяснил, как кофе с уксусом помогает снизить давление

Эффект хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления, можно усилить добавлением в кофе уксуса или лимонного сока. Об этом рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный клинический диетолог Хиросигэ Итакура.

В статье для Yahoo News Japan врач объясняет, что хлорогеновая кислота представляет собой вид полифенола, который не только придаёт кофе цвет и горечь, но и обладает антибактериальным действием, а также предупреждает снижение функции печени, близорукость и пресбиопию. Кроме того, данная кислота сжигает жир, ослабляет воспалительные процессы, сокращает количество бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки, сохраняя их эластичность.

Ложка уксуса, по мнению Итакуры, стимулирует гормональную регуляцию в организме. Вместо неё можно класть в напиток лимон — этот цитрус, по словам профессора, также богат эриоцитрином, предотвращающим ожирение, и нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания.