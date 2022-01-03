Инфекционист Вознесенский допустил рост заболеваемости ковидом в январе из-за "омикрона"
Вместе с тем специалист считает, что большого количества госпитализаций, возможно, удастся избежать.
© ТАСС / Пётр Ковалёв
В январе в России возможен подъём заболеваемости CoViD-19 из-за омикрон-штамма. При этом не исключено, что тяжёлых случаев будет меньше, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъём так же коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах", — сказал эксперт РИА "Новости".
По его словам, вероятность подъёма заболеваемости высокая, но большого количества госпитализаций, возможно, не будет. Инфекционист добавил, что штамм "дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "омикрон", и именно на фоне "дельты" была максимальная летальность.
Напомним, 30 декабря сообщалось, что число выявленных случаев заражения штаммом "омикрон" в России достигло 103. Заболевшие — это люди, приехавшие из-за границы или очень близко с ними контактировавшие. Ранее вирусолог Александр Семёнов спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной. В то же время, как отметил эксперт, наблюдения показывают, что привитые и переболевшие ковидом люди легко переносят данную мутацию. А вот для невакцинированных у него не очень приятные новости.
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