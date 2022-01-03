Инфекционист Вознесенский допустил рост заболеваемости ковидом в январе из-за "омикрона"

В январе в России возможен подъём заболеваемости CoViD-19 из-за омикрон-штамма. При этом не исключено, что тяжёлых случаев будет меньше, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъём так же коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах", — сказал эксперт РИА "Новости".

По его словам, вероятность подъёма заболеваемости высокая, но большого количества госпитализаций, возможно, не будет. Инфекционист добавил, что штамм "дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "омикрон", и именно на фоне "дельты" была максимальная летальность.