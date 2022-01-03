Асмус подвела итоги года и обратилась к Харламову: Я рада, что сейчас у нас всё так
Слова, адресованные бывшему супругу, артистка сопроводила смайликом с сердечками, чем заинтриговала поклонников.
Фото © Instagram / Кристина Асмус
Российская актриса Кристина Асмус подвела итоги прошедшего года и обратилась к своему бывшему супругу юмористу Гарику Харламову. Артистка порадовалась за экс-супруга.
"Ты очень растёшь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас всё так", — написала Асмус в "Инстаграме", снабдив сообщение смайликом с сердечками.
Поклонники восхитились признанием актрисы и назвали её обращение мудростью. "Хочу и я так же когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове", — отметила одна из пользовательниц.
Некоторые увидели в словах Асмус тайный намёк на воссоединение с Гариком, но такие предположения, впрочем, как и другие, остались без ответа.
Напомним, о прекращении отношений Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в конце июня 2020 года. При этом СМИ утверждали, что якобы инициатором развода стал Харламов. Позднее юморист назвал "истинную" причину расставания. Он в шутку приписал себе различные фобии и психические расстройства.
А в сентябре Харламов впервые представил публике свою новую девушку — Катю Ковальчук. Тогда комик признался, что его похудение на 17 килограммов — в том числе результат влюблённости. "Не идти же в форме жижи" рядом с девушкой, отметил он. Асмус также не осталась без отношений. В ноябре стало известно имя загадочного красавца, роман с которым актриса скрывала почти год.
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