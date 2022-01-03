Асмус подвела итоги года и обратилась к Харламову: Я рада, что сейчас у нас всё так

Российская актриса Кристина Асмус подвела итоги прошедшего года и обратилась к своему бывшему супругу юмористу Гарику Харламову. Артистка порадовалась за экс-супруга.

"Ты очень растёшь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас всё так", — написала Асмус в "Инстаграме", снабдив сообщение смайликом с сердечками.

Поклонники восхитились признанием актрисы и назвали её обращение мудростью. "Хочу и я так же когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове", — отметила одна из пользовательниц.

Некоторые увидели в словах Асмус тайный намёк на воссоединение с Гариком, но такие предположения, впрочем, как и другие, остались без ответа.