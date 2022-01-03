Участие девушки в новогоднем обращении Зеленского вызвало скандал на Украине
После публикации видеоролика от военнослужащей даже стали отписываться подписчики в соцсети. Она заметила, что сняться ей приказало командование.
Владимир Зеленский и Наталья Борисовская в новогоднем обращении президента. Кадр видео © YouTube / Офіс Президента України
Скандал разразился на Украине после того, как в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского появилась военнослужащая ВСУ Наталья Борисовская. Об этом пишет портал "Обозреватель".
Девушка находилась за новогодним столом по левую руку от главы государства и после публикации обращения столкнулась с волной критики. В ответ в "Фейсбуке" она написала, что к участию её принудило военное командование.
"Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение", — уточнила Борисовская.
Также она заметила, что после ролика от неё стали отписываться подписчики в соцсети. Информацию о том, что это был приказ начальства, подтвердил командир подразделения снайперов Сергей Варакин. Издание отмечает, что Борисовская пошла служить в армию в 20 лет и с августа 2014 года воюет на востоке страны, командуя отделением разведки.
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