Участие девушки в новогоднем обращении Зеленского вызвало скандал на Украине

Скандал разразился на Украине после того, как в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского появилась военнослужащая ВСУ Наталья Борисовская. Об этом пишет портал "Обозреватель".

Девушка находилась за новогодним столом по левую руку от главы государства и после публикации обращения столкнулась с волной критики. В ответ в "Фейсбуке" она написала, что к участию её принудило военное командование.

"Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение", — уточнила Борисовская.

Также она заметила, что после ролика от неё стали отписываться подписчики в соцсети. Информацию о том, что это был приказ начальства, подтвердил командир подразделения снайперов Сергей Варакин. Издание отмечает, что Борисовская пошла служить в армию в 20 лет и с августа 2014 года воюет на востоке страны, командуя отделением разведки.