Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал перенести захоронения деятелей СССР с Красной площади

По словам парламентария, мемориальное кладбище — это "кощунственно и издевательство над людьми".

Вице-спикер Госдумы Чернышов считает, что с Красной площади нужно убрать мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР. Также он призвал вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея.

"Всё это (захоронения. — Прим. Лайфа.) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развёрнуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", — сказал депутат РИА "Новости".

Чернышов добавил, что фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему. По словам вице-спикера, мемориальное кладбище — это издевательство над людьми.

"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина <...> Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы", — подчеркнул Чернышов.

Парламентарий отметил, что и Сталину со всеми остальными нужно "наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами".

Некрополь у Кремлёвской стены — это мемориальное кладбище, где погребены военные и политические деятели СССР. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, знаменитых лётчиков, учёных, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Владимира Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Климента Ворошилова, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и других. С 1974 года некрополь охраняется государством как памятник культуры. Он является объектом Службы коменданта Московского Кремля.