НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Sunday Times: Талибы потребовали от владельцев магазинов обезглавливать манекены

Это решение выпущено в связи с приравниванием летом прошлого года подобных фигур к запрещённым в стране идолам.

3 января, 05:50

Фото © Flickr / Defence Images

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* закупило партию обезглавленных манекенов из религиозных соображений. Об этом сообщает Sunday Times.

Также учреждённое министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обязало владельцев магазинов на западе страны в провинции Герат привести манекены в соответствие с мусульманскими правилами. Тех же, кто откажется выполнять приказ, будет ждать суровое наказание, уточнили в министерстве. Решение это связано с тем, что в августе минувшего года талибы приравняли манекены к запрещённым в стране идолам, распорядившись обезглавить их.

"Талибан" планирует назначить посла Афганистана в Москве

"Талибан" планирует назначить посла Афганистана в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что талибы собрались наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.

* Движение, деятельность которого запрещена ООН.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1