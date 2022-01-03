Sunday Times: Талибы потребовали от владельцев магазинов обезглавливать манекены

Также учреждённое министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обязало владельцев магазинов на западе страны в провинции Герат привести манекены в соответствие с мусульманскими правилами. Тех же, кто откажется выполнять приказ, будет ждать суровое наказание, уточнили в министерстве. Решение это связано с тем, что в августе минувшего года талибы приравняли манекены к запрещённым в стране идолам, распорядившись обезглавить их.