Sunday Times: Талибы потребовали от владельцев магазинов обезглавливать манекены
Это решение выпущено в связи с приравниванием летом прошлого года подобных фигур к запрещённым в стране идолам.
Фото © Flickr / Defence Images
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* закупило партию обезглавленных манекенов из религиозных соображений. Об этом сообщает Sunday Times.
Также учреждённое министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обязало владельцев магазинов на западе страны в провинции Герат привести манекены в соответствие с мусульманскими правилами. Тех же, кто откажется выполнять приказ, будет ждать суровое наказание, уточнили в министерстве. Решение это связано с тем, что в августе минувшего года талибы приравняли манекены к запрещённым в стране идолам, распорядившись обезглавить их.
Ранее Лайф рассказывал, что талибы собрались наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.
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* Движение, деятельность которого запрещена ООН.
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