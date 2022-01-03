Аналитики считают, что ввод "Северного потока – 2" снизит цены на газ в Европе

Ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию в ближайшее время существенно улучшит ситуацию с предложением газа в Европе, но для этого нужны новые контракты на поставку. Такое мнение высказал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Ввод газопровода снизит цены на голубое топливо, но сложно сказать, на сколько именно, так как это зависит от массы факторов", — приводит его слова РИА "Новости".

Гривач уверен, что скорейший запуск проекта отвечает прежде всего интересам европейского рынка и потребителей. Готовы ли политики и чиновники повернуться к ним лицом — сложный вопрос. На сегодняшний день этого не происходит, но по мере раскручивания маховика зимы ситуация должна измениться в лучшую сторону, добавил эксперт.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также считает, что важен не столько факт запуска газопровода, сколько увеличение поставок со стороны "Газпрома" и доведение уровня заполненности собственных европейских хранилищ до комфортного. При таких условиях цены могут упасть ниже 500 долларов за тысячу кубометров, добавил он.

А вот старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит уверен, что ввод газопровода приведёт к "немедленному снижению" стоимости топлива. При этом Европа по-прежнему будет испытывать дефицит газа, уточнил он, однако риск прекращения поставок мог бы снизиться.