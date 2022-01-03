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Мантуров назвал условия для производства зарубежных вакцин от ковида в России

Подобные вопросы являются прерогативой Министерства здравоохранения, отметил глава Минпромторга.

3 января, 08:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России будет налажено производство зарубежных вакцин от коронавируса для внутреннего рынка страны в том случае, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", — сообщил министр.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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