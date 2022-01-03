Мантуров назвал условия для производства зарубежных вакцин от ковида в России
Подобные вопросы являются прерогативой Министерства здравоохранения, отметил глава Минпромторга.
Фото © Pixabay
В России будет налажено производство зарубежных вакцин от коронавируса для внутреннего рынка страны в том случае, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", — сообщил министр.
Ранее греческий профессор Демосфен Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии. Эту дату специалист вывел путём математических расчётов. По его словам, вариант коронавируса "омикрон" сойдёт на нет уже к концу зимы.
Коронавирус: Главное
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за "омикрона"
сегодня в 07:31
"Можно даже описание холодильника": Академик РАН Бокерия посоветовал переболевшим ковидом читать вслух по 15 минут каждый час
сегодня в 04:48
Инфекционист Вознесенский допустил рост заболеваемости ковидом в январе из-за "омикрона"
сегодня в 04:06
Комментариев: 0