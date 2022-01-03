Мантуров назвал условия для производства зарубежных вакцин от ковида в России

В России будет налажено производство зарубежных вакцин от коронавируса для внутреннего рынка страны в том случае, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", — сообщил министр.