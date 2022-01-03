Правительство РФ утвердило программу бесплатного оказания медпомощи

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на ближайшие три года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением", — сказано в записи.

Кроме того, предусмотрено финансирование затрат медорганизаций на проведение углублённой диспансеризации. В кабмине напомнили, что с 1 июля 2021 года на такие обследования приглашают граждан, переболевших ковидом, что поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение.

Программа была дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии, а также дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.