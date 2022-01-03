Правительство РФ утвердило программу бесплатного оказания медпомощи
В ней были учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.
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Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на ближайшие три года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением", — сказано в записи.
Кроме того, предусмотрено финансирование затрат медорганизаций на проведение углублённой диспансеризации. В кабмине напомнили, что с 1 июля 2021 года на такие обследования приглашают граждан, переболевших ковидом, что поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение.
Программа была дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии, а также дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ направило около 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС. Кроме того, в рамках государственной информационной системы планируется запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.
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