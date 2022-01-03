Российский вратарь Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против "Тампы" он сумел отразить все 38 бросков по своим воротам, отыграв "на ноль". Его команда победила соперника со счётом 4:0.