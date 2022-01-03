Российский вратарь Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
В матче против "Тампы" он сумел отразить все 38 бросков по своим воротам, отыграв "на ноль".
Игорь Шестёркин. Фото © ТАСС / АР / Mary Altaffer
Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
В матче против "Тампы" он сумел отразить все 38 бросков по своим воротам, отыграв "на ноль". Его команда победила соперника со счётом 4:0.
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Добавим, что одноклубник Шестёркина — Мика Зибанежад — стал первой звездой игрового дня в лиге. На его счету сразу три шайбы в ворота "Тампы". Следом за Шестёркиным расположился форвард "Питтсбурга" Эван Родригес, который также сумел оформить хет-трик.
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