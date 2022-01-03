В Германии рассказали о недовольстве ЕС ролью "зрителя" в переговорах Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 30 декабря, вновь заставил Европу почувствовать себя исключённой из ключевых международных вопросов. Об этом написал автор материала в немецкой газете Der Tagesspiegel.

"Несмотря на заверения США о тесном сотрудничестве с европейскими коллегами, последние фактически непричастны к переговорам о ситуации вокруг Украины и гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада", — указывает Оливер Билгер.

Журналист также привёл слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который перед разговором лидеров двух сверхдержав заявил, что Европа "не хочет быть зрителем, за спиной которого принимаются решения". Включить Евросоюз в переговоры о безопасности в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон также призвал лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.