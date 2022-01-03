В Германии рассказали о недовольстве ЕС ролью "зрителя" в переговорах Путина и Байдена
Обсуждение тем Украины и гарантий безопасности сильно волнует европейских политиков, которые тоже хотят участвовать в этом, указывает автор статьи.
Беседа Путина и Байдена в начале декабря. Фото © Kremlin.ru
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 30 декабря, вновь заставил Европу почувствовать себя исключённой из ключевых международных вопросов. Об этом написал автор материала в немецкой газете Der Tagesspiegel.
"Несмотря на заверения США о тесном сотрудничестве с европейскими коллегами, последние фактически непричастны к переговорам о ситуации вокруг Украины и гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада", — указывает Оливер Билгер.
Журналист также привёл слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который перед разговором лидеров двух сверхдержав заявил, что Европа "не хочет быть зрителем, за спиной которого принимаются решения". Включить Евросоюз в переговоры о безопасности в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон также призвал лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.
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Однако, несмотря на всё это, "так называемая телефонная дипломатия РФ и США продолжает носить двусторонний характер", указывает автор.
Ранее Лайф сообщал, что телефонный разговор Путина и Байдена вечером 30 декабря продолжался 50 минут. Беседа президентов проходила в закрытом для прессы режиме. Позднее о её итогах рассказали в Белом доме и Кремле.
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