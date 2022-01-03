Умер композитор "Улицы Сезам" Стивен Лоуренс

На 83-м году жизни в больнице в Бельвиле (Нью-Джерси, США) скончался американский композитор Стивен Дж. Лоуренс. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на вдову музыканта Кантор Кэти Лоуренс.

В течение 30 лет Лоуренс писал музыку для детской телевизионной передачи "Улица Сезам", создал для неё более 300 песен и получил за свой вклад три премии "Эмми". Также пианист стал автором саундтреков к романтической мелодраме "Рано или поздно", к картине "Бей в барабан медленно" и к мюзиклу "Повесть о кролике Питере". А с 2003 года музыкант был дирижёром в синагоге города Стэмфорд.