Умер композитор "Улицы Сезам" Стивен Лоуренс
Автор написал для передачи более трёхсот композиций и получил за свой вклад три премии "Эмми".
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На 83-м году жизни в больнице в Бельвиле (Нью-Джерси, США) скончался американский композитор Стивен Дж. Лоуренс. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на вдову музыканта Кантор Кэти Лоуренс.
В течение 30 лет Лоуренс писал музыку для детской телевизионной передачи "Улица Сезам", создал для неё более 300 песен и получил за свой вклад три премии "Эмми". Также пианист стал автором саундтреков к романтической мелодраме "Рано или поздно", к картине "Бей в барабан медленно" и к мюзиклу "Повесть о кролике Питере". А с 2003 года музыкант был дирижёром в синагоге города Стэмфорд.
Ранее стало известно, что в возрасте 77 лет скончался кенийский палеоантрополог и писатель Ричард Лики. Всемирную известность он получил после того, как в 1972 году обнаружил череп Homo habilis, возраст которого оценивается от 1,4 до 2 миллионов лет.
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