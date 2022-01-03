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Умер композитор "Улицы Сезам" Стивен Лоуренс

Автор написал для передачи более трёхсот композиций и получил за свой вклад три премии "Эмми".

3 января, 09:12
<p>Фото © Wikimedia</p>

Фото © Wikimedia

На 83-м году жизни в больнице в Бельвиле (Нью-Джерси, США) скончался американский композитор Стивен Дж. Лоуренс. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на вдову музыканта Кантор Кэти Лоуренс.

В течение 30 лет Лоуренс писал музыку для детской телевизионной передачи "Улица Сезам", создал для неё более 300 песен и получил за свой вклад три премии "Эмми". Также пианист стал автором саундтреков к романтической мелодраме "Рано или поздно", к картине "Бей в барабан медленно" и к мюзиклу "Повесть о кролике Питере". А с 2003 года музыкант был дирижёром в синагоге города Стэмфорд.

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Ранее стало известно, что в возрасте 77 лет скончался кенийский палеоантрополог и писатель Ричард Лики. Всемирную известность он получил после того, как в 1972 году обнаружил череп Homo habilis, возраст которого оценивается от 1,4 до 2 миллионов лет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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