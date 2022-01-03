Украина полностью прекратила подачу воды в ЛНР
Из-за этого ряд населённых пунктов самопровозглашённой республики остался без водоснабжения.
Фото © Сайт компании "Лугансквода"
Подача воды в ЛНР с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена, это случилось из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Лугансквода".
Как указывается на сайте компании, подача воды с украинской стороны была остановлена с вечера 2 января. Причиной стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции. В связи с этим была ограничена подача воды в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск, Славяносербск, Перевальский район и Первомайск.
Возобновление водоснабжения в плановых объёмах возможно после восстановления подачи воды с насосной станции с украинской территории, добавил представитель.
Ранее в ЛНР заявили о похищении украинскими диверсантами сотрудника Народной милиции. Сообщается, что против военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие для того, чтобы заставить дать ложные показания.
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