Украина полностью прекратила подачу воды в ЛНР

Подача воды в ЛНР с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена, это случилось из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Лугансквода".

Как указывается на сайте компании, подача воды с украинской стороны была остановлена с вечера 2 января. Причиной стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции. В связи с этим была ограничена подача воды в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск, Славяносербск, Перевальский район и Первомайск.

Возобновление водоснабжения в плановых объёмах возможно после восстановления подачи воды с насосной станции с украинской территории, добавил представитель.