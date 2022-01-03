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Украина полностью прекратила подачу воды в ЛНР

Из-за этого ряд населённых пунктов самопровозглашённой республики остался без водоснабжения.

3 января, 09:04
<p>Фото © <a href="https://www.lugvoda.com/2021/12/30/ocherednaya-avariya-na-rovenkovskom-vodovode-ne-pozvolyaet-stabilirovat-vodosnabzhenie-rovenkov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>компании "Лугансквода"</p>

Фото © Сайт компании "Лугансквода"

Подача воды в ЛНР с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена, это случилось из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Лугансквода".

Как указывается на сайте компании, подача воды с украинской стороны была остановлена с вечера 2 января. Причиной стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции. В связи с этим была ограничена подача воды в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск, Славяносербск, Перевальский район и Первомайск.

Возобновление водоснабжения в плановых объёмах возможно после восстановления подачи воды с насосной станции с украинской территории, добавил представитель.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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