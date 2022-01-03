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Задержаны подозреваемые по делу о смертельном отравлении трёх человек в Балашихе

Ещё одна женщина была доставлена в больницу, о её состоянии не сообщается.

3 января, 08:50
<p>Фото © СУ СК России по Московской области</p>

Фото © СУ СК России по Московской области

Двое жителей Подмосковья задержаны после смертельного отравления двух мужчин и женщины в Балашихе. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области, именно у них погибшие купили канистры со спиртосодержащей продукцией.

"Задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлёкшей смерть трёх человек", уточнили в управлении.

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Напомним, погибшие проживали в двух разных квартирах. В одной из них было найдено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Из другой госпитализировали мужчину и женщину, которые впоследствии скончались. Кроме того, из первой квартиры без сознания доставили в больницу знакомого погибшего. Из обоих жилищ были изъяты канистры с алкоголем.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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