Задержаны подозреваемые по делу о смертельном отравлении трёх человек в Балашихе

Двое жителей Подмосковья задержаны после смертельного отравления двух мужчин и женщины в Балашихе. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области, именно у них погибшие купили канистры со спиртосодержащей продукцией.

Напомним, погибшие проживали в двух разных квартирах. В одной из них было найдено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Из другой госпитализировали мужчину и женщину, которые впоследствии скончались. Кроме того, из первой квартиры без сознания доставили в больницу знакомого погибшего. Из обоих жилищ были изъяты канистры с алкоголем.