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"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году

При этом в декабре 2021-го поставки топлива в Китай по ВСТО снизились на 0,9%.

3 января, 08:45
<p>Фото © <a href="https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/32271/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Транснефть"</a></p>

Фото © ПАО "Транснефть"

Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года вырос до 16,6 миллиона тонн, что на 12,5% выше в сравнении с аналогичным отрезком 2020-го. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Дёмин.

Отмечается, что в январе экспорт топлива ожидается на том же уровне. При этом вывоз нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в последнем месяце года снизился до 3,48 миллиона тонн (0,9% в годовом выражении), а в январе по плану составит 3,53 миллиона.

А поставки по трубопроводу "Дружба" в годовом выражении снизились до 3,16 миллиона тонн (на 10,9%). В первом месяце 2022-го ожидается небольшой рост — до 3,23 миллиона.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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