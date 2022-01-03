"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году

Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года вырос до 16,6 миллиона тонн, что на 12,5% выше в сравнении с аналогичным отрезком 2020-го. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Дёмин.

Отмечается, что в январе экспорт топлива ожидается на том же уровне. При этом вывоз нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в последнем месяце года снизился до 3,48 миллиона тонн (0,9% в годовом выражении), а в январе по плану составит 3,53 миллиона.

А поставки по трубопроводу "Дружба" в годовом выражении снизились до 3,16 миллиона тонн (на 10,9%). В первом месяце 2022-го ожидается небольшой рост — до 3,23 миллиона.