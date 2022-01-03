"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году
При этом в декабре 2021-го поставки топлива в Китай по ВСТО снизились на 0,9%.
Фото © ПАО "Транснефть"
Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года вырос до 16,6 миллиона тонн, что на 12,5% выше в сравнении с аналогичным отрезком 2020-го. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Дёмин.
Отмечается, что в январе экспорт топлива ожидается на том же уровне. При этом вывоз нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в последнем месяце года снизился до 3,48 миллиона тонн (0,9% в годовом выражении), а в январе по плану составит 3,53 миллиона.
А поставки по трубопроводу "Дружба" в годовом выражении снизились до 3,16 миллиона тонн (на 10,9%). В первом месяце 2022-го ожидается небольшой рост — до 3,23 миллиона.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, как будут сдерживать цены на бензин в 2022 году. Есть несколько механизмов, в том числе "работа в ручном режиме с нефтяными компаниями", чтобы не допустить дефицита топлива.
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