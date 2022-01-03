Пятеро сирийских военных стали жертвами нападения террористов ИГИЛ
Засада произошла в 50 километрах от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса, боевики атаковали один из военных автобусов.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Террористы ИГИЛ* напали на военную колонну с сирийскими военными, в результате пятеро солдат погибли, ещё 20 получили ранения, сообщает SANA.
Всё произошло вечером 2 января в пустыне в 50 километрах от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. Отмечается, что боевики обстреляли один из военных автобусов очередями из 23-миллиметрового орудия. Иные подробности случившегося неизвестны.
Ранее Лайф рассказывал ещё об одном нападении террористов в Сирии, жертвами которого стали 13 военнослужащих. Известно, что в ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор радикалам, которые отступили вглубь пустыни.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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