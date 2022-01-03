Пятеро сирийских военных стали жертвами нападения террористов ИГИЛ

Террористы ИГИЛ* напали на военную колонну с сирийскими военными, в результате пятеро солдат погибли, ещё 20 получили ранения, сообщает SANA.

Всё произошло вечером 2 января в пустыне в 50 километрах от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. Отмечается, что боевики обстреляли один из военных автобусов очередями из 23-миллиметрового орудия. Иные подробности случившегося неизвестны.