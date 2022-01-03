Назван самый смешной анекдот в мире

Профессор психологии Ричард Вайзман вместе с Британской ассоциацией развития науки вычислили самый смешной анекдот, который нравится практически всем, несмотря на то что у всех людей разное чувство юмора. Об этом сообщает шведское издание Varldens Haftigaste.

В рамках исследования в 2001 году Вайзман совместно с организацией специально создали сайт. Его пользователи загружали свои анекдоты и шутки, а также голосовали за чужие, которые приходились им по душе. За год на портал было загружено 40 тысяч шуток и анекдотов, а в выборе победителя приняли участие более 350 тысяч человек из 70 стран. Победителем в голосовании за звание самого смешного анекдота в мире стал следующий:

"Два охотника выходят на охоту в лес, как вдруг один из них падает без признаков жизни. Похоже, он не дышит, взгляд у него пустой. Второй охотник в панике достаёт свой телефон и звонит в службу спасения. "Мой друг умер! Что делать?!" — кричит он в трубку. "Постарайтесь успокоиться, — отвечает сотрудник службы спасения. — Я вам помогу. Для начала убедитесь, что он действительно умер". Воцаряется тишина, а потом на заднем плане слышится выстрел. Охотник снова начинает кричать в трубку: "Готово! Что дальше?!"