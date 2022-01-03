В Азербайджане задержали убившего трёх сослуживцев пограничника

В Азербайджане задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который накануне застрелил трёх сослуживцев (старшего лейтенанта и двух младших прапорщиков). Офицер сбежал из части в зоне обслуживания особого погранподразделения Губадлы, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры страны.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий Эльхан Авазли 3 января 2022 года около 0:30 (1:30 мск) был обнаружен на территории села Малхалаф Лачинского района и задержан в качестве подозреваемого", — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении младшего сержанта взято под особый контроль руководством Генпрокуратуры, расследование инцидента продолжается.