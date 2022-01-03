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В Азербайджане задержали убившего трёх сослуживцев пограничника

Уголовное дело в отношении младшего сержанта взято под особый контроль руководством Генпрокуратуры.

3 января, 07:48
<p><em style="font-style: italic;">Эльхан Авазли. </em>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/_Elmir_S/status/1477718150414225412?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">𝑬𝒍𝒎𝒊𝒓</a></p>

Эльхан Авазли. Фото © Twitter / 𝑬𝒍𝒎𝒊𝒓

В Азербайджане задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который накануне застрелил трёх сослуживцев (старшего лейтенанта и двух младших прапорщиков). Офицер сбежал из части в зоне обслуживания особого погранподразделения Губадлы, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры страны.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий Эльхан Авазли 3 января 2022 года около 0:30 (1:30 мск) был обнаружен на территории села Малхалаф Лачинского района и задержан в качестве подозреваемого", — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении младшего сержанта взято под особый контроль руководством Генпрокуратуры, расследование инцидента продолжается.

В Азербайджане пограничник застрелил трёх сослуживцев и сбежал

В Азербайджане пограничник застрелил трёх сослуживцев и сбежал

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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